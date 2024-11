Płatność zbliżeniowa cudzą kartą to przestępstwo kradzieży z włamaniem. Sprawca pokonując zabezpieczenia włamuje się do systemu elektronicznego i kradnie pieniądze stanowiące cudzą własność. Za przestępstwo kradzieży z włamaniem na podstawie art. 279 § 1 kk grozi kara 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku ciągu przestępstw sąd może wymierzyć karę w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.