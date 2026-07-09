Białołęka "Może być pięć tysięcy na załatwienie sprawy?" Oprac. Alicja Glinianowicz |

Jak działa nocna prohibicja w Warszawie? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji VI

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielę, 28 czerwca przed godziną 13 policjanci z Białołęki otrzymali zgłoszenie o pijanym kierowcy.

"Jego lokalizację podał zgłaszający. Przekazał, że jechał on slalomem i najeżdżał na krawężniki. Obserwował go, jadąc za nim od Pragi Północ" - podała nadkomisarz Paulina Onyszko, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji VI.

Kierujący zaparkował auto przed posesją, wtedy skontrolowali go policjanci. Badanie alkomatem potwierdziło, że mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu.

"Wynik wskazywał, że wypił znacznie więcej, niż 'jedno piwo'. W trakcie prowadzonych na miejscu ustaleń kierowca zapytał: 'Może być pięć tysięcy na załatwienie sprawy?', proponując policjantce pieniądze, by uniknąć konsekwencji prawnych" - dodała nadkomisarz Onyszko.

Pijany kierowca z zarzutami za próbę wręczenia łapówki Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji VI

Usłyszał zarzuty

Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzuty dotyczące kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz składania obietnicy udzielenia korzyści majątkowej interweniującej policjantce. Grozi mu teraz do 10 lat więzienia.

Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym.

Pijany kierowca z zarzutami za próbę wręczenia łapówki Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji VI

OGLĄDAJ: TVN24