Piesza potrącona na parkingu przy centrum handlowym

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem na terenie parkingu przy centrum handlowym na Marywilskiej. - Nie było wolnej karetki, więc na miejsce przyjechali strażacy do zabezpieczenia lądowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowiec zabrał poszkodowaną do szpitala - dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz.

Jak przekazał nam kapitan Paweł Baran ze stołecznej straży pożarnej zgłoszenie o wypadku wpłynęło do służb o godzinie 18.30. - Kobieta została potrącona na parkingu, potem przetransportowano ją do hali targowej, gdzie znajdowała się pod opieką pracownika ochrony do naszego przyjazdu. Udzielaliśmy jej pierwszej pomocy do czasu przylotu śmigłowca, potem przekazaliśmy zespołowi ratownictwa medycznego - opisywał kpt Baran.