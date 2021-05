Plaża, wieża widokowa, nadwodny deptak. Nowe oblicze terenu nad Kanałem Żerańskim

Wkrótce ruszy projektowanie nowego parku nad Kanałem Żerańskim. Zarząd Zieleni podpisał umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Ma być nowa plaża, wieża widokowa, nadwodny deptak i pływające podesty do wypoczynku.

Nowy park ma powstać na blisko 14-hektarowym terenie nad zachodnim brzegiem Kanału Żerańskiego – między Modlińską a Płochocińską. Koncepcja zakłada uwzględnienie w projekcie okolicznych drzew i krzewów, nawodnej flory i betonowych pozostałości po dawnym przemyśle. - Te unikalne warunki wykorzystamy do tego, aby stworzyć wyjątkową przestrzeń, integrującą mieszkańców. Zarząd Zieleni miasta stołecznego Warszawy właśnie podpisał umowę na projekt budowlany dla tego terenu, a więc jesteśmy coraz bliżej realizacji i powstania tego parku – poinformowała w czwartek Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Zieleń i postindustrialne akcenty

- Mamy niesamowitą ilość drzew, które pojawiły się na ziemi i mule, który był wyjmowany podczas pogłębiania Kanału Żerańskiego. My zrobimy porządek w tych drzewach. Wytniemy podrost i zostawimy bardzo cenne egzemplarze. Była tutaj naturalna sukcesja i ona stworzyła tę zieleń – wyjaśniła Kamila Nowocin, dyrektorka Zarządu Zieleni.

Dodała, że zadaniem Zarządu Zieleni będzie zbudowanie nowej infrastruktury i zadbanie o to, co przyroda dotychczas sama stworzyła. - Pamiętamy, że to teren postindustrialny. Mieliśmy fabryki betonu i będziemy próbowali wpleść te elementy w nowy park – zapowiedziała Nowocin.