Tragedia na Tarchominie. Nie żyje mężczyzna, który wszedł do stacji transformatorowej

Tragiczny wypadek przy Myśliborskiej. Mężczyzna wszedł do stacji transformatorowej i zginął.

Do zdarzenia doszło przed godziną 14. Mężczyzna miał wejść do stacji transformatorowej przy Myśliborskiej. - Na miejscu pracowały trzy zastępy. Zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia. Policja poprosiła o to, żeby ugasić ewentualny pożar, natomiast w momencie naszego dojazdu żadnego pożaru nie było - zastrzegł Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. I dodał: - Po odłączeniu prądu przez pogotowie energetyczne okazało się, że w środku znajduje się osoba.