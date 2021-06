Radny chce wegańskich posiłków w białołęckich żłobkach i przedszkolach

Białołęcki radny Filip Pelc zaapelował do władz dzielnicy o możliwość wyboru wegeteriańskich lub wegańskich potraw w żłobkach i przedszkolach. W interpelacji argumentuje, że takie potrzeby może mieć nawet 10 procent mieszkańców Białołęki. "Odpowiednie zbilansowanie diety wegańskiej dla najmłodszych dzieci jest bardzo trudne" - odpowiedzieli urzędnicy.

"Zwracam się z prośbą, by w każdym publicznym przedszkolu i żłobku na terenie Białołęki wprowadzić możliwość wyboru wegańskich lub wegetariańskich potraw. Obecnie tylko w kilku placówkach na terenie naszej dzielnicy istnieje możliwość wyboru wegańskiej diety dla dziecka. W znaczny sposób ogranicza to możliwość wyboru żłobka lub przedszkola dla osób, które nie jedzą mięsa" - napisał białołęcki radny Filp Pelc (Razem) w interpelacji do władz dzielnicy.