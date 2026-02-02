Nastolatka po kłótni wybiegła w nocy na mróz bez butów i kurtki

Prof. Robert Gałązkowski (WUM): po 20 minutach przebywania na mrozie mogą już się pojawić odmrożenia Źródło: Fakty po Faktach

Patrolujących nocą z 30 na 31 stycznia rejon Białołęki funkcjonariuszy VI Oddziału Terenowego zaczepił pracownik ochrony osiedla z ulicy Odkrytej. Mężczyzna poinformował, że zgłosiła się do niego mieszkanka jednego z lokali z prośbą o pomoc w poszukiwaniach nastoletniej córki.

Wybiegła z domu podczas mrozu

Dziewczynka w nieodpowiednim stroju miała wybiec na mróz po domowej kłótni i nie wracać już od ponad trzech kwadransów. O sprawie zawiadomiono policję.

"Strażnicy natychmiast włączyli się w przeszukiwanie okolicy. Po kilku minutach napotkali roztrzęsioną matkę poszukiwanej, która szczegółowo opisała wygląd i strój dziewczynki. Jak powiedziała zrozpaczona kobieta, 15-latka wybiegła na dwór tak, jak stała - bez kurtki, czapki i zimowych butów" - wskazali strażnicy.

Była mocno przemarznięta

Temperatura tej nocy spadła już poniżej -10 stopni Celsjusza, dlatego dłuższe przebywanie na mrozie mogło stanowić dla dziewczynki bardzo poważne zagrożenie. Strażnicy poprosili matkę, by sprawdziła, czy córka nie wróciła do domu, a sami metodycznie kontynuowali poszukiwania.

"Po kolejnych kilkunastu minutach poszukiwań, wreszcie zauważyli dziecko w pobliżu jednego z budynków. Dziewczynka była już mocno przemarznięta i szybko dała się przekonać do schronienia na klatce schodowej, a później powrotu do domu. Po tej przygodzie wcześniejszy spór okazał się już mniejszym problemem" - podsumowali strażnicy miejscy.