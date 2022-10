"Zakapturzony mężczyzna" miał przy sobie narkotyki i gotówkę

Policjanci z Białołęki, podczas patrolowania okolic parku przy Strumykowej zwrócili uwagę na zakapturzonego mężczyznę stojącego pod drzewem, w nieoświetlonym miejscu. Postanowili go wylegitymować. Sprawdzili dane 17-latka w policyjnej bazie i ustalili, że nie był poszukiwany. Jego nerwowe zachowanie nie uszło jednak uwadze policjantów. Znaleźli przy nim kopertę, a w niej hermetycznie zamkniętą torbę foliową z suszem roślinnym.

Marihuana i pieniądze

Mundurowi zatrzymali nastolatka i przewieźli do komisariatu przy Myśliborskiej. Tam dokładnie go przeszukali. - W rezultacie zabezpieczyli ponad 2 tysiące złotych. Ujawnione narkotyki przekazano technikowi kryminalistyki. Przeprowadzony test wykazał, że jest to marihuana o wadze prawie 150 gramów - przekazała w komunikacie komisarz Paulina Onyszko.