Na Tarchominie powstanie nowy park. Za sześć milionów złotych 

Strefa rekreacyjna, wypoczynkowa, pawilon dla kawiarni i staw z kładkami dla pieszych. Nowy park powstanie przy ulicy Botewa na warszawskiej Białołęce. Urząd dzielnicy podpisał umowę na jego budowę. Podejmie się jej spółka Nafibud z Bielska Podlaskiego. Koszt to sześć milionów złotych.

Dodatkowe środki od Rady Warszawy

Park gotowy jeszcze w tym roku

– Zgodnie z podpisaną umową wykonawca zrealizuje pełen zakres prac w ciągu sześciu miesięcy. Następnie będzie miał dwa miesiące na uzyskanie wszystkich pozwoleń na użytkowanie parku. Wszystko wskazuje więc na to, że jeszcze w tym roku będziemy się cieszyć z nowego, urządzonego terenu zielonego w samym sercu Tarchomina – mówi z kolei Jan Mackiewicz, zastępca burmistrza Białołęki odpowiedzialny m.in. za zieleń .

Jak będzie wyglądał nowy park?

Od strony ulicy Myśliborskiej zaplanowano wielofunkcyjną strefę obejmującą polanę oraz strefę rekreacyjną dla dzieci. Powstanie tu miejsce do wspinaczki po kłodach i pniach i część do budowania szałasów. Całość zostanie uzupełniona o umeblowanie wypoczynkowe – ustawione zostaną ławki parkowe. Od strony ulicy Światowida powstanie wielofunkcyjny pawilon parkowy z przeznaczeniem na kawiarnię i część wystawienniczą. Przeszklony budynek w kształcie elipsy będzie miał elewację z drewnianych lameli. Niecka od strony ulicy Botewa przekształci się w parkowy staw, nad którym zaplanowano kładki dla pieszych. Jak zapewniono, wokół całego terenu parku przewidziano nasadzenie krzewów izolujących jego wnętrze od uciążliwości związanych z ruchem kołowym.

Konkurs architektoniczny poprzedziły konsultacje społeczne. Mieszkańcy chcieli, aby park był dostosowany do potrzeb różnych grup użytkowników i by zachowano jak najwięcej istniejących drzew i krzewów. Zaproponowane rozwiązania wpisują się w te oczekiwania. "Wszystkie zdrowe i niezagrażające bezpieczeństwu użytkowników drzewa zostaną zachowane, a geometria ciągów komunikacyjnych będzie do nich dostosowana. Parkowe alejki zostaną wykonane z nawierzchni przepuszczalnych - mineralnych lub ewentualnie, kruszywa łączonego żywicą. Część ciągów będzie miała nawierzchnię drewnianą, antypoślizgową" - zapewniła dzielnica.