Białołęka

Ogród deszczowy, droga rowerowa i zieleń. Będzie nowy skwer

Źródło: Zarząd Zieleni Warszawy
Na rogu Modlińskiej i Światowida powstanie nowy skwer z alejkami, drogą rowerową i miejscami do wypoczynku. Zarząd Zieleni podpisał umowę z wykonawcą prac budowlanych. Według planów, mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego miejsca wiosną przyszłego roku.

Zarząd Zieleni wybrał wykonawcę odpowiedzialnego za nowy skwer przy skrzyżowaniu Modlińskiej i Światowida na Białołęce. Ma rok na realizację zadania.

Rzecznik Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska poinformowała, że nowy zieleniec będzie miał ponad 5450 metrów kwadratowych i powstanie naprzeciwko Urzędu Dzielnicy Białołęka.

Wzdłuż ulicy Światowida powstanie nowa droga rowerowa, a układ alejek umożliwi wygodne poruszanie się po terenie skweru. Projekt przewiduje, że na skwerze będą umieszczone m.in.: ławki i ławki-huśtawki, siedziska, pergole, latarnie, kosze na śmieci i stojaki na rowery.

Ogród deszczowy i naturalne zadaszenie

Na skwerze zaplanowano posadzenie 18 drzew, 1250 krzewów i ponad 1000 bylin. - Część roślin pojawi się w ogrodzie deszczowym, który wesprze retencję wód opadowych i poprawi mikroklimat - powiedziała Kwiecień-Łukaszewska. Pergole zostaną obsadzone pnączami, które z czasem stworzą naturalne, zielone zadaszenie.

Jak przekazała rzeczniczka stołecznych ogrodników, dobór roślin oparto głównie na gatunkach rodzimych, odpornych na warunki miejskie, co zapewni trwałość nasadzeń i ograniczy koszty utrzymania.

Źródło: Zarząd Zieleni Warszawy
Źródło: Zarząd Zieleni Warszawy
Źródło: Zarząd Zieleni Warszawy
Źródło: Zarząd Zieleni Warszawy
