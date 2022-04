Baseny, zjeżdżalnie, sauny i grota lodowa. Na Białołęce powstanie pływalnia

- Zielona Białołęka od dawna potrzebuje pływalni, dlatego pozyskaliśmy teren i ruszamy z tworzeniem koncepcji dla tej inwestycji. Pływalnia powstanie w sercu wschodniej Białołęki, niedaleko kilku szkół i przedszkoli. Duża część działki będzie musiała pozostać biologicznie czynna, więc będzie to też miejsce wypoczynku wśród zieleni. Mamy zabezpieczone środki na pierwszą część prac i w tej kadencji przygotujemy pełen projekt wraz z pozwoleniem na budowę, czyli inwestycja będzie gotowa do realizacji - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki.

Pływalnia o wymiarach 25 na 16 metrów powstanie u zbiegu ulic Ostródzkiej i Hemara. Będzie miała sześć torów do pływania, basen rekreacyjny, brodzik dla najmłodszych, dwie wewnętrzne oraz dwie zewnętrzne zjeżdżalnie, trzy sauny, jacuzzi z wodami solankowymi i grotę lodową.

Urzędnicy oczekują, że elewacja budynku zostanie wykonana ze szkła, betonu i drewna, powinna być wkomponowana w zieleń (dopuszcza się ją także na ścianach). Wieża ze wspomnianymi zjeżdżalniami może mieć do 20 metrów wysokości, więc będzie swego rodzaju punktem widokowym. Zadaniem architektów będzie również zaprojektowanie terenów rekreacyjnych wokół pływalni, placów zabaw, dojazdów i parkingu.

Do sierpnia 2023 projekt i pozwolenie na budowę

Konkurs architektoniczny jest dwuetapowy. Do 13 maja mogą zgłaszać się pracownie zainteresowane udziałem w postępowaniu. Te, które przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszone do składania prac. Na ich złożenie uczestnicy konkursu będą mieli 10 tygodni. Zwycięską pracę we wrześniu wyłoni sąd konkursowy, złożony z przedstawicieli: dzielnicy, miejskiego Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Zarządu Zieleni, Białołęckiego Ośrodka Sportu i Stowarzyszenia Architektów Polskich.