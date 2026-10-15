Białołęka Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem Oprac. Dariusz Gałązka |

Zderzenie na Świderskiej Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Jak dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, na ulicy Świderskiej przed skrzyżowaniem z Porajów doszło do wypadku z udziałem motocykla i samochodu osobowego.

Zderzenie na Świderskiej Zderzenie na Świderskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na Świderskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na Świderskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na Świderskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na Świderskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na Świderskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na Świderskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Ranny

Podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji poinformowała, że w zdarzeniu ucierpiał motocyklista. Został zabrany do szpitala.

- Obaj kierujący byli trzeźwi i z uprawnieniami - przekazała policjantka.

- Auto ma rozbity tylny zderzak. Na miejscu pracują policja i nadzór ruchu - dodał nasz reporter.

Utrudnienia

Na ulicy Świderskiej występują utrudnienia. Mogą występować opóźnienia na liniach autobusowych 314 i 519.