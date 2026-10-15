Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem
Jak dowiedział się reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, na ulicy Świderskiej przed skrzyżowaniem z Porajów doszło do wypadku z udziałem motocykla i samochodu osobowego.
Zderzenie na Świderskiej
Ranny
Podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji poinformowała, że w zdarzeniu ucierpiał motocyklista. Został zabrany do szpitala.
- Obaj kierujący byli trzeźwi i z uprawnieniami - przekazała policjantka.
- Auto ma rozbity tylny zderzak. Na miejscu pracują policja i nadzór ruchu - dodał nasz reporter.
Utrudnienia
Na ulicy Świderskiej występują utrudnienia. Mogą występować opóźnienia na liniach autobusowych 314 i 519.
Źródło: tvnwarszawa.pl