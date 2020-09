Most pontonowy gotowy, kładą rurociąg. Miasto podało, kiedy rozpocznie tłoczenie ścieków

Robert Soszyński poinformował z kolei, że "wybrany wykonawca realizuje przygotowanie rurociągu do tego, aby niedługo został wciągnięty na istniejący już most pontonowy". - Jestem przekonany, że w ciągu dwóch tygodni, licząc od dziś, zaczniemy tłoczenie - powiedział wiceprezydent stolicy. Dodał, że obecnie "prace sprowadzają się głównie do prowadzenia zgrzewów, aby potem tylko wtoczyć przygotowany rurociąg, podłączyć".

Następne kroki

- Jeśli chodzi o sam tunel, który uległ awarii, to sytuacja jest konstans. W tej chwili trwają wstępne oględziny i wstępne prace, które gdzieś w perspektywie pomogą nam ustalić rzeczywiste przyczyny tej awarii, ale to zakładamy, że będą długie miesiące - przekazał Soszyński.

Budowa mostu

Wojsko zakłada, że most będzie możliwy do wykorzystania do końca listopada. Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba i warunki będą sprzyjające, to saperzy mogą go utrzymać dłużej.