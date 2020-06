Brak ciepłej wody w rejonie Tarchomina. "Modernizacja sieci"

- Przy obecnej pogodzie, jest to komunikat, który w szczególności dotyczy braku ciepłej wody w kranie - wyjaśniła Aleksandra Żurada z firmy Veolia.

Prace modernizacyjne

Rzeczniczka poinformowała również, że przerwa w dostawach ciepła ma związek z pracami przy modernizacji sieci prowadzonymi w rejonie Tarchomina. Dodała, że Veolia prowadzi zarówno dostawy ciepła do budynków, jak również odpowiada za podgrzanie ciepłej wody w kranach.

- Jeśli więc nie ma dostawy ciepła do budynku, to oznacza, że nie jest dostarczane ciepło do grzejników, ale również nie ma ciepłej wody – wskazała Żurada.