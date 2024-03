czytaj dalej

Policja odniosła się w czwartek rano do nagrań, które krążą w sieci po proteście rolników i sugerują, że funkcjonariusze reagowali agresją. - Z pewnością to nie policjanci byli stroną atakującą, to nie policjanci prowokowali, wręcz przeciwnie musieliśmy się bronić - oświadczył w czwartek podinspektor Robert Szumiata ze śródmiejskiej komendy.