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Białołęka

Znajomy z aplikacji randkowej i inwestycje w kryptowaluty. Straciła oszczędności i się zadłużyła

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Mężczyzna z aplikacji randkowej namówił ją na inwestycję (zdj. ilustracyjne)
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Poznała go na popularnym portalu randkowym i dała się namówić na inwestycję w kryptowaluty. Mieszkanka Białołęki padła ofiarą oszusta matrymonialnego, który twierdził, że pochodzi z Niemiec. Kobieta straciła ponad 180 tysięcy złotych.

Mieszkanka Białołęki od połowy sierpnia wymieniała wiadomości z poznanym na popularnym portalu randkowym mężczyzną. Ten poinformował ją, że pochodzi z Niemiec i dawał poczucie, że "jest bardzo zainteresowany stałą relacją". Przyznał się, że inwestuje na giełdzie w kryptowaluty i może ją tego nauczyć. 

Kilka przelewów i "wysoki podatek"

Kobieta skuszona obietnicą zysku wykonała kilka przelewów. Gdy "zarobiła" pierwsze kilkaset złotych stwierdziła, że transakcja jest opłacalna, a giełda jest wiarygodna. Inwestowała dalej, obserwując na platformie inwestycyjnej swój coraz większy "zysk".

"W pewnym momencie otrzymała informację o konieczności zapłaty bardzo wysokiego podatku - 150 tysięcy złotych. Ponieważ nie dysponowała taką sumą pieniędzy, zaciągnęła w kilku bankach pożyczki, na łączną kwotę 127 tysięcy złotych. Reszta pieniędzy potrzebnych do opłacenia podatku pochodziła z jej konta oszczędnościowego. Całą zgromadzoną gotówkę mieszkanka Białołęki przelała na konto giełdowe. To jednak nie wystarczyło, by pokryć wymagane koszty i by kobieta otrzymała zarobione pieniądze" - poinformowała oficer prasowa policji nadkomisarz Paulina Onyszko.

Jak dodała policjantka, kobieta zaczęła szczegółowo weryfikować w internecie platformę, poprzez którą inwestowała. Okazało się, że jest ona fałszywą domeną.

"Mieszkanka Białołęki uświadomiła sobie, że została oszukana. Straciła ponad 180 tysięcy złotych. Sprawę zgłosiła policji" - wskazała policjantka.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępczość w WarszawieOszustwa internetowe
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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