Wpadł do kanału ciepłowniczego. Nie przeżył
Służby interweniowały na ulicy Elektronowej na Białołęce.
- Po godzinie 12 do policjantów wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który spadł z wysokości do kanału. Kiedy na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, stwierdzili zgon tego mężczyzny. Na razie jego tożsamość jest nieznana - przekazał Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
Funkcjonariusze prowadzili na miejscu czynności bez udziału prokuratora. Zgłoszenie na policję dokonał drugi mężczyzna, który był z poszkodowanym. Z ustaleń policjantów wynika, że obaj mężczyźni to osoby w kryzysie bezdomności.
Źródło: tvnwarszawa.pl