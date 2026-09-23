Białołęka Wpadł do kanału ciepłowniczego. Nie przeżył Magdalena Gruszczyńska |

Na miejscu pracowała policja (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Służby interweniowały na ulicy Elektronowej na Białołęce.

- Po godzinie 12 do policjantów wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie, który spadł z wysokości do kanału. Kiedy na miejsce przyjechali ratownicy medyczni, stwierdzili zgon tego mężczyzny. Na razie jego tożsamość jest nieznana - przekazał Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Funkcjonariusze prowadzili na miejscu czynności bez udziału prokuratora. Zgłoszenie na policję dokonał drugi mężczyzna, który był z poszkodowanym. Z ustaleń policjantów wynika, że obaj mężczyźni to osoby w kryzysie bezdomności.