Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

Marywilska 44 z pozwoleniem na budowę. "To przełomowy moment"

|
Miejsce po spalonej hali Marywilska 44
Miejsce po spalonej hali przy Marywilskiej
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Po dwóch latach od pożaru, Marywilska 44 ma pozwolenie na budowę nowego kompleksu handlowego. "Po tak długim oczekiwaniu to dla nas ogromna radość i ogromna nadzieja, że jesteśmy już naprawdę blisko powrotu" - zaznaczyli przedstawiciele parku handlowego. Spółka musi rozwiązać jeszcze sprawę dzierżawy terenu.

Jest pozwolenie na budowę nowego centrum handlowego Marywilska 44.

"To przełomowy moment w procesie odbudowy. Pozwolenie na budowę jest kluczową decyzją administracyjną, która otwiera drogę do realizacji inwestycji. To moment, w którym wielomiesięczne przygotowania, projektowanie, uzgodnienia i praca wielu osób przekładają się na konkretną możliwość rozpoczęcia budowy" - napisali przedstawiciele parku handlowego Marywilska 44 w mediach społecznościowych.

Marywilska 44 na wizualizacji
Marywilska 44 na wizualizacji
Źródło zdjęcia: Marywilska 44/Facebook

Podziękowali oni także prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu oraz wszystkim miejskim jednostkom i urzędnikom, zaangażowanym w proces przygotowania inwestycji i uzyskania pozwolenia na budowę. "Dziękujemy za współpracę, zaangażowanie i pracę, która pozwoliła nam przejść ten ważny etap" - podkreślili.

"Po tak długim oczekiwaniu to dla nas ogromna radość i ogromna nadzieja, że jesteśmy już naprawdę blisko powrotu Marywilskiej 44" - dodali.

Miejsce po spalonej hali przy Marywilskiej
Miejsce po spalonej hali Marywilska 44
Miejsce po spalonej hali Marywilska 44
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Miejsce po spalonej hali Marywilska 44
Miejsce po spalonej hali Marywilska 44
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Miejsce po spalonej hali Marywilska 44
Miejsce po spalonej hali Marywilska 44
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Co z dzierżawą terenu?

Przed Marywilską 44 pozostaje jeszcze zakończenie ostatniej procedury. To umowa na dzierżawę terenu. Park handlowy ma nadzieję na sprawne procedowanie tego dokumentu przez ratusz.

"Tym bardziej że Rada Warszawy ponad podziałami politycznymi wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne 29 lat. To ważna decyzja i jasny sygnał, że przyszłość Marywilskiej 44 jest ważna dla Warszawy" - zaznaczyli.

Dodali, że wierzy, że po tak długiej drodze ostatnia procedura również zostanie sprawnie zakończona i już wkrótce będą mogli ogłosić, że zaczynają budowę.

Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło zdjęcia: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło zdjęcia: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło zdjęcia: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło zdjęcia: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło zdjęcia: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło zdjęcia: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło zdjęcia: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło zdjęcia: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło zdjęcia: KSP
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44
Źródło zdjęcia: KSP

Część na Marywilskiej, część na Modlińskiej

Przedstawiciele Marywilskiej 44 podkreślili, że od dnia pożaru nie czekali bezczynnie. Spółka stworzyła Miasteczko Handlowe, aby kupcy mogli wrócić do pracy, przygotowała projekt nowego centrum i przeprowadziła kolejne etapy procesu inwestycyjnego.

Miasteczko Handlowe zbudowane zostało tuż obok spalonej hali. Wystartowało 31 sierpnia 2024 roku. Znajduje się tam 400 sklepów i punktów usługowych właśnie w formie kontenerów. Kupić można odzież, dodatki, ale także artykuły hobbystyczne czy małe AGD. Część dawnych kupców z Marywilskiej 44 handluje w Modlińskiej 6D.

Park handlowy podziękował kupcom, pracownikom oraz klientom za cierpliwość, wytrwałość i wiarę w to, że Marywilska 44 wróci.

Wielki pożar i śledztwo

12 maja 2024 roku zmienił zmienił życie całej społeczności Marywilskiej 44. Wtedy spłonęła hala targowa, w której mieściło się około 1,4 tys. sklepów i punktów usługowych wynajmowanych przez ponad 700 osób.

Spalone hale przy Marywilskiej 44
Spalone hale przy Marywilskiej 44
Spalone hale przy Marywilskiej 44
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Spalone hale przy Marywilskiej 44
Spalone hale przy Marywilskiej 44
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Spalone hale przy Marywilskiej 44
Spalone hale przy Marywilskiej 44
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Spalone hale przy Marywilskiej 44
Spalone hale przy Marywilskiej 44
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Spalone hale przy Marywilskiej 44
Spalone hale przy Marywilskiej 44
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Spalone hale przy Marywilskiej 44
Spalone hale przy Marywilskiej 44
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Spalone hale przy Marywilskiej 44
Spalone hale przy Marywilskiej 44
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Spalone hale przy Marywilskiej 44
Spalone hale przy Marywilskiej 44
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Oględziny pogorzeliska zakończyły się w grudniu 2024 roku. Śledczy ustalili, że pożar obiektu był skutkiem podpalenia, dokonanego na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

W kwietniu 2026 roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie trzech podpaleń sklepów wielkopowierzchniowych, który obejmuje łącznie pięć osób. To członkowie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, która na zlecenie Federacji Rosyjskiej podpalała markety wielkopowierzchniowe w Polsce i w innych krajach. Należeć mieli do niej m.in. oskarżeni Daniil B., Oleksandr H., Vitalii K., a także skazani już w innym procesie Serhii R., Pavlo T., Vladyslav Y. oraz poszukiwani Serhii Chalyi i Oleksandr Varyvoda. Stepan K. jest obywatelem Białorusi. Pozostali oskarżeni są obywatelami Ukrainy.

Dwóch podejrzanych

W sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej oskarżony został Daniil B., który nagrał pożar i przekazał nagranie swoim zleceniodawcom - Oleksandrowi V., a dalej wywiadowi Federacji Rosyjskiej.

Prokurator ogłosił Daniilowi B. zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw sabotażu oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym, polegających na wywoływaniu pożarów obiektów wielkopowierzchniowych (art. 258 § 2 kodeksu karnego); dokonywania aktów sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, działając na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (art. 130 § 7 kodeksu karnego). Za ten drugi zarzut grozi nawet dożywotnie więzienie.

Prokurator sporządził również postanowienie o przedstawieniu takich samych zarzutów Oleksandrowi V. "O szczegółach zarzutów wobec Oleksandra V. nie informujemy, gdyż nie zostały one podejrzanemu ogłoszone. Według ustaleń przebywa on obecnie na terenie Federacji Rosyjskiej" - informowała Prokuratura Krajowa.

Śledczy ustalili, że Daniil B. przygotowywał kolejny akt sabotażu – podpalenie sklepu IKEA w Rydze. Mężczyzna zlecenie przyjął, zaczął się do niego przygotowywać, ale został zatrzymany i do podpalenia nie doszło. Jest tymczasowo aresztowany i przebywa na Litwie.

Nadal nie ma ustalonego bezpośredniego sprawcy podpalenia hali przy ulicy Marywilskiej 44, nie ma też ustalonego bezpośredniego zleceniodawcy tego podpalenia.

Pożar w centrum handlowym
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: Kenia / Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: TVN24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: TVN24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: TVN24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: TVN24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: TVN24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: Kontakt 24
Pożar centrum handlowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie
Pożar centrum handlowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie
Źródło zdjęcia: Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: Raf / Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: Mariusz / Kontakt 24
20240512_041303.jpg
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: TVN24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: TVN24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: Kontakt 24
20240512_042950.jpg
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: TVN24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: TVN24
IMG_20240512_052804.jpg
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: Kontakt 24
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce
Źródło zdjęcia: Kontakt 24
Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
44 min
pc
Afera Zondacrypto. "Panie prezydencie, jakie świństwa pan kryje?"
TVN24
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
TVN24
24 min
Maciej Świrski
"Koszty nie grały roli. On pławił się w luksusie". Pokazujemy bizancjum Świrskiego
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w WarszawiePożaryProkuratura
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Budynek przy ulicy Agrestowej
Odbiór kluczy i wzruszenie. W Wawrze stanął nowy budynek
Wawer
Mariusz Rokicki
Jeden skok zmienił jego życie na zawsze. Przestrzega młodych
Okolice
Ludzkie szczątki odkryte na Okrzei zostały pochowane na Cmentarzu Północnym
Podczas przebudowy natrafili na szczątki 204 osób
Praga Północ
W paczce z Kanady miała być skrzynka na narzędzia
Była nadana w Kanadzie. Charakterystyczny zapach zdradził, co zawiera
Włochy
Źle przeliczone głosy w dwóch miastach (zdjęcie ilustracyjne)
"Nierzetelnie przeliczyli głosy". 68 osób z zarzutami
Mazowieckie
Policyjny radiowóz (zdjęcie ilustracyjne)
Zatrzymani i następnego dnia skazani. Idą do więzienia
Śródmieście
W weekend odbędą się dwa dzielnicowe biegi (zjd. ilustracyjne)
Wieczór i noc biegaczy. Trasa i lista zamykanych ulic
Praga Południe
Nastolatkowie wieźli na hulajnodze znak drogowy
Na hulajnodze wieźli znak drogowy
Okolice
gotówka (zdjęcie ilustrujące)
Oszustwo na "pracownika banku". Areszt dla 21-latki
Okolice
Ścieżka wzdłuż stawu jest miejscem spacerów mieszkańców i turystów
Śledztwo w sprawie "pumy"
Okolice
Kierowca był pijany, miał trzy promile
Zjeżdżał na pobocze, zatrzymał się i wyrzucił butelkę po alkoholu
Okolice
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
Zderzenie na gminnej drodze, dwie osoby w szpitalu
Okolice
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Noworodek w reklamówce porzucony przed bramą klasztoru. Zarzut dla matki
Okolice
Stadion Narodowy, Warszawa
Koncert Sanah na Narodowym. Jak dojechać i wrócić?
Praga Południe
Rondo De Gaulle'a z wyspą zieleni. Wizualizacja
Palma zyska nowe otoczenie. "Nie będą to zwykłe nasadzenia"
Śródmieście
Youtuber Stuu wyprowadzany z Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów
Sąd przedłużył areszt Stuu
Mokotów
Przejazd kolejowy (zjd. ilustracyjne)
Awaria na przejazdach kolejowych. Nie działały rogatki i światła
Okolice
Tak będzie wyglądał nowy pawilon Muzeum Powstania Warszawskiego
Nowy pawilon przed Muzeum Powstania Warszawskiego. Pierwsze prace w terenie
Wola
Śmiertelny wypadek w miejscowości Kozłowo
Uderzyła w drzewo, dachowała, zginęła
Okolice
Pożar budynku mieszkalnego w Konstancinie-Jeziornie
Pożar zabytkowej willi. Ogień pojawił się w piwnicy
Okolice
Policjanci zatrzymali 28-latka po pościgu
Uciekał przed policją, pędził prawie 200 kilometrów na godzinę ulicami Warszawy
Mokotów
Mężczyzna zdemolował dwie kapliczki
Zdemolował dwie kapliczki i uciekł w pole kukurydzy
Okolice
czekoladki praliny shutterstock_2497344809
Chciał uciec z czekoladkami, uderzył pięścią ochroniarza
Okolice
Potrącił kobietę na parkingu
Potrącił kobietę i uciekł. Był pijany, miał zakaz. Ale do aresztu nie trafił
Okolice
Asfaltowanie
Weekendowe utrudnienia w stolicy
Ulice
Pociąg elektryczny "Babcia" wraca na tory
"Babcia" wraca na tory
Okolice
W wypadku zginął 20-latek
Uderzył w tył stojącej ciężarówki, 20-latek nie żyje. Śledztwo
Okolice
Dachowanie pojazdu w Alejach Jerozolimskich (Warszawa)
Dachował samochód. Trzy osoby w szpitalu, w tym dwoje dzieci
Włochy
Wyrok sądu w sprawie pedofila z Bemowa (zdjęcie ilustracyjne)
Molestował nieletnich, miał ukryte kamery. Skazany na 16 lat więzienia
Bemowo
W Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ruszył proces żołnierza oskarżonego o atak maczetą
Żołnierz oskarżony o atak maczetą. "Sytuacja była ekstremalna"
Alicja Glinianowicz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki