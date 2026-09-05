Białołęka Marywilska 44 z pozwoleniem na budowę. "To przełomowy moment" Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Miejsce po spalonej hali przy Marywilskiej Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Jest pozwolenie na budowę nowego centrum handlowego Marywilska 44.

"To przełomowy moment w procesie odbudowy. Pozwolenie na budowę jest kluczową decyzją administracyjną, która otwiera drogę do realizacji inwestycji. To moment, w którym wielomiesięczne przygotowania, projektowanie, uzgodnienia i praca wielu osób przekładają się na konkretną możliwość rozpoczęcia budowy" - napisali przedstawiciele parku handlowego Marywilska 44 w mediach społecznościowych.

Marywilska 44 na wizualizacji Źródło zdjęcia: Marywilska 44/Facebook

Podziękowali oni także prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu oraz wszystkim miejskim jednostkom i urzędnikom, zaangażowanym w proces przygotowania inwestycji i uzyskania pozwolenia na budowę. "Dziękujemy za współpracę, zaangażowanie i pracę, która pozwoliła nam przejść ten ważny etap" - podkreślili.

"Po tak długim oczekiwaniu to dla nas ogromna radość i ogromna nadzieja, że jesteśmy już naprawdę blisko powrotu Marywilskiej 44" - dodali.

Miejsce po spalonej hali przy Marywilskiej Miejsce po spalonej hali Marywilska 44 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Miejsce po spalonej hali Marywilska 44 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Miejsce po spalonej hali Marywilska 44 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Co z dzierżawą terenu?

Przed Marywilską 44 pozostaje jeszcze zakończenie ostatniej procedury. To umowa na dzierżawę terenu. Park handlowy ma nadzieję na sprawne procedowanie tego dokumentu przez ratusz.

"Tym bardziej że Rada Warszawy ponad podziałami politycznymi wyraziła zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy na kolejne 29 lat. To ważna decyzja i jasny sygnał, że przyszłość Marywilskiej 44 jest ważna dla Warszawy" - zaznaczyli.

Dodali, że wierzy, że po tak długiej drodze ostatnia procedura również zostanie sprawnie zakończona i już wkrótce będą mogli ogłosić, że zaczynają budowę.

Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44 Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44 Źródło zdjęcia: KSP Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44 Źródło zdjęcia: KSP Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44 Źródło zdjęcia: KSP Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44 Źródło zdjęcia: KSP Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44 Źródło zdjęcia: KSP Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44 Źródło zdjęcia: KSP Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44 Źródło zdjęcia: KSP Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44 Źródło zdjęcia: KSP Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44 Źródło zdjęcia: KSP Oględziny Centrum Handlowego Marywilska 44 Źródło zdjęcia: KSP

Część na Marywilskiej, część na Modlińskiej

Przedstawiciele Marywilskiej 44 podkreślili, że od dnia pożaru nie czekali bezczynnie. Spółka stworzyła Miasteczko Handlowe, aby kupcy mogli wrócić do pracy, przygotowała projekt nowego centrum i przeprowadziła kolejne etapy procesu inwestycyjnego.

Miasteczko Handlowe zbudowane zostało tuż obok spalonej hali. Wystartowało 31 sierpnia 2024 roku. Znajduje się tam 400 sklepów i punktów usługowych właśnie w formie kontenerów. Kupić można odzież, dodatki, ale także artykuły hobbystyczne czy małe AGD. Część dawnych kupców z Marywilskiej 44 handluje w Modlińskiej 6D.

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Park handlowy podziękował kupcom, pracownikom oraz klientom za cierpliwość, wytrwałość i wiarę w to, że Marywilska 44 wróci.

Wielki pożar i śledztwo

12 maja 2024 roku zmienił zmienił życie całej społeczności Marywilskiej 44. Wtedy spłonęła hala targowa, w której mieściło się około 1,4 tys. sklepów i punktów usługowych wynajmowanych przez ponad 700 osób.

Spalone hale przy Marywilskiej 44 Spalone hale przy Marywilskiej 44 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Spalone hale przy Marywilskiej 44 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Spalone hale przy Marywilskiej 44 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Spalone hale przy Marywilskiej 44 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Spalone hale przy Marywilskiej 44 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Spalone hale przy Marywilskiej 44 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Spalone hale przy Marywilskiej 44 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Spalone hale przy Marywilskiej 44 Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Oględziny pogorzeliska zakończyły się w grudniu 2024 roku. Śledczy ustalili, że pożar obiektu był skutkiem podpalenia, dokonanego na zlecenie rosyjskich służb specjalnych.

W kwietniu 2026 roku prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie trzech podpaleń sklepów wielkopowierzchniowych, który obejmuje łącznie pięć osób. To członkowie zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze międzynarodowym, która na zlecenie Federacji Rosyjskiej podpalała markety wielkopowierzchniowe w Polsce i w innych krajach. Należeć mieli do niej m.in. oskarżeni Daniil B., Oleksandr H., Vitalii K., a także skazani już w innym procesie Serhii R., Pavlo T., Vladyslav Y. oraz poszukiwani Serhii Chalyi i Oleksandr Varyvoda. Stepan K. jest obywatelem Białorusi. Pozostali oskarżeni są obywatelami Ukrainy.

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Dwóch podejrzanych

W sprawie podpalenia hali przy Marywilskiej oskarżony został Daniil B., który nagrał pożar i przekazał nagranie swoim zleceniodawcom - Oleksandrowi V., a dalej wywiadowi Federacji Rosyjskiej.

Prokurator ogłosił Daniilowi B. zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: udziału w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw sabotażu oraz przestępstw o charakterze terrorystycznym, polegających na wywoływaniu pożarów obiektów wielkopowierzchniowych (art. 258 § 2 kodeksu karnego); dokonywania aktów sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, działając na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej (art. 130 § 7 kodeksu karnego). Za ten drugi zarzut grozi nawet dożywotnie więzienie.

Prokurator sporządził również postanowienie o przedstawieniu takich samych zarzutów Oleksandrowi V. "O szczegółach zarzutów wobec Oleksandra V. nie informujemy, gdyż nie zostały one podejrzanemu ogłoszone. Według ustaleń przebywa on obecnie na terenie Federacji Rosyjskiej" - informowała Prokuratura Krajowa.

Śledczy ustalili, że Daniil B. przygotowywał kolejny akt sabotażu – podpalenie sklepu IKEA w Rydze. Mężczyzna zlecenie przyjął, zaczął się do niego przygotowywać, ale został zatrzymany i do podpalenia nie doszło. Jest tymczasowo aresztowany i przebywa na Litwie.

Nadal nie ma ustalonego bezpośredniego sprawcy podpalenia hali przy ulicy Marywilskiej 44, nie ma też ustalonego bezpośredniego zleceniodawcy tego podpalenia.

Pożar w centrum handlowym Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: Kenia / Kontakt 24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: Kontakt 24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: Kontakt 24 Pożar centrum handlowego przy ulicy Marywilskiej w Warszawie Źródło zdjęcia: Kontakt 24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: Raf / Kontakt 24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: Mariusz / Kontakt 24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: Kontakt 24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: Kontakt 24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: Kontakt 24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: Kontakt 24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: Kontakt 24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: Kontakt 24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: TVN24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: Kontakt 24 Pożar w centrum handlowym przy ulicy Marywilskiej na warszawskiej Białołęce Źródło zdjęcia: Kontakt 24