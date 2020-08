Awaria kolektora Czajki. Trzaskowski: rozpoczęło się badanie tunelu pod Wisłą

Jak poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, rozpoczęło się badanie tunelu, w którym doszło do awarii rurociągu przesyłającego nieczystości z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. Miasto pokazało zdjęcia z tego miejsca.

Kolejna awaria w "Czajce"

Tunel z kolektorami liczy ponad 1300 metrów długości, z czego ok. 300 metrów znajduje się ok. 10 metrów pod dnem Wisły. Jego średnica przekracza 4 metry.

Kolejna awaria

Rok temu, również w sierpniu, doszło do awarii kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do znajdującej się na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka". MPWiK podjęło wtedy decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły. W reakcji premier Mateusz Morawiecki zlecił budowę alternatywnego systemu przesyłowego. 9 września rozpoczęło się tłoczenie ścieków do "Czajki" zastępczym rurociągiem.