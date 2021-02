Truchła łabędzi w Kanale Żerańskim. "U jednego stwierdzono ptasią grypę"

Pana Adama zaniepokoiła sytuacja stada łabędzi przy ujściu do Kanału Żerańskiego na Białołęce. Według jego obserwacji stado liczyło około 60 sztuk. W ciągu ostatnich dwóch tygodni czytelnik obserwował w tym miejscu coraz większą liczbę padłych ptaków. O złym stanie zwierząt poinformował ekopatrol straży miejskiej. - Najpierw zgłosiłem, że chory jest jeden łabędź i trzeba pomóc mu wydostać się z wody. Czekaliśmy godzinę zanim zjawił się patrol, wtedy łabędź padł. Innego ptaka udało się wyłowić i zawieźć do azylu, jednak okazało się, że był zatruty ołowiem - relacjonował pan Adam.

Sześć martwych ptaków

Potwierdzony przypadek wirusa ptasiej grypy

Próbowaliśmy potwierdzić informacje o wynikach badań z inspektoratem, ale do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Przekazała nam je za to rzeczniczka białołęckiego urzędu Marzena Gawkowska. - W zeszłym tygodniu do urzędu wpłynęła informacja, dotycząca martwego łabędzia w Kanale Żerańskim na wysokości ulicy Bobrowej 14. Jednocześnie z Naczelnikiem naszego Wydziału Ochrony Środowiska skontaktował się pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i przekazał, że sprawą zajmuje się już Powiatowy Inspektorat Weterynarii. W czwartek otrzymaliśmy oficjalną informację, że u martwego łabędzia stwierdzono ptasią grypę H5N8 - poinformowała Gawkowska.

Jak dodała, pismo w tej sprawie przysłało do dzielnicy stołeczne Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które otrzymało wyniki badań od Powiatowego Lekarza Weterynarii. - Co ważne, z informacji uzyskanych od służb weterynaryjnych wynika, że na dziś traktują tę sytuację jako pojedynczy przypadek, a nie jako ognisko choroby - podkreśliła rzeczniczka. Podobne przypadki można zgłaszać pod specjalnym numerem alarmowym: 536 310 809.

Najgorsze dla łabędzi jest pieczywo

Pan Adam jest rozżalony, że wcześniej nikt nie reagował na jego zgłoszenia dotyczące najpierw chorych, a potem padłych ptaków. - Sprawę zgłaszałem już do ochrony środowiska, dyrekcji Wód Polskich i urzędu dzielnicy Białołęka z prośbą o interwencję i pomoc w stwierdzeniu, na co te ptaki padają. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi - dodał.

Zaapelował również o rozsądne dokarmianie ptaków: - Łabędzie są gatunkiem chronionym, nielicznym i trzeba o nie zadbać. Tak naprawdę one nie powinny zimować w Polsce, tylko odlecieć do ciepłych krajów, jednak zostają na miejscu przyzwyczajone do dokarmiania w czasie ciepłych miesięcy. Niestety, zimą już tak dużo jedzenia nie dostają albo jest to pokarm nieodpowiedni dla nich jak pieczywo czy wędliny. To osłabia zwierzęta, a może nawet powodować zatrucie. Najlepsze dla nich jest po prostu zboże.