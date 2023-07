Jest decyzja środowiskowa dla budowy tramwaju na Zieloną Białołękę

Tramwaj na Białołękę. Trasa

Nowy odcinek sieci tramwajowej o długości ok. 6,5 km rozpocznie się w obszarze skrzyżowania ulic Matki Teresy z Kalkuty oraz Rembielińskiej, a następnie przebiegać będzie ulicami: św. Wincentego, Głębocką, Olszynki Grochowskiej aż do szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Zaułek. Po drodze będzie 8 przystanków. Tramwaje będą mogły jeździć nawet co około 2-3 minuty. Czas przejazdu do stacji metra przy Kondratowicza wyniesie około 15 minut, a do Dworca Wileńskiego około 30 minut.