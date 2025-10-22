Ponad dwa miliardy złotych z KPO na inwestycje tramwajowe Źródło: TVN24

- Warszawa pozyskała ponad dwa miliardy złotych z KPO na najważniejsze inwestycje tramwajowe do 2030 roku – powiedział w środę na konferencji w zajezdni na Annopolu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Linie na Gocław i Zieloną Białołękę

Przekazał, że pozyskane środki przeznaczone zostaną na dwie najważniejsze inwestycje tramwajowe w najbliższych latach: trasy na Gocław i Zieloną Białołękę. Są obiecywane od lat.

- A to nie wszystko, bo z pieniędzy z KPO zakupimy 20 niskopodłogowych tramwajów i gruntownie wyremontujemy 60 kolejnych pojazdów. Zazielenimy też kolejne odcinki torowisk i zadbamy o priorytetowy przejazd dla tramwajów na kolejnych skrzyżowaniach. Jesteśmy skuteczni, bo nie obiecujemy, ale działamy – dodał prezydent stolicy.

Prezes Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska zaznaczyła, że tak olbrzymi zastrzyk finansowy pomoże zapewnić jeszcze lepszy komfort wszystkim pasażerom w ich codziennych podróżach.

- Nadchodzące lata będą intensywne – już teraz prosimy mieszkańców o wyrozumiałość – możemy zagwarantować, że efekty będą zauważalne i konkretne, jak na przykład na ulicy Słomińskiego, gdzie tramwaje jadą już po zielonych torach, a pasażerowie korzystają z nowych, szerszych przystanków z wygodniejszym i bezpieczniejszym dojściem – dodała członkini zarządu Tramwajów Warszawskich ds. prawno-finansowych Małgorzata Kaleta.

Przebudowa torowisk i nowe linie

Plany tramwajarzy na kolejne lata obejmują przebudowę torów w al. Waszyngtona, al. Jana Pawła II (odcinek Kino Femina – pl. Grunwaldzki), ul. Stawki (Lewartowskiego – al. Jana Pawła II) czy na rondzie Daszyńskiego, gdzie planowana jest rozbudowa układu torowego. Na modernizację istniejących torowisk przeznaczonych zostanie 400 miliardów złotych.

Władze miasta deklarują, że dzięki funduszom z KPO do końca 2030 roku możliwe będzie zbudowanie dwóch nowych tras tramwajowych – na Zieloną Białołękę (700 milionów złotych) i na Gocław (480 milionów złotych). Łącznie to ok. 10 kilometrów nowych torowisk w miejscach pozbawionych komunikacji szynowej. Obie trasy znajdują się na etapie prac projektowych.

Rafał Trzaskowski wyraził nadzieję, że przetarg na budowę obu będzie rozpisany w 2027 roku.

Zielona fala dla tramwajów

Kolejne pakiety działań to tzw. priorytety, czyli programy sygnalizacji świetlnych, umożliwiające sprawniejszy przejazd tramwajów – łącznie blisko 80 skrzyżowań i przejść dla pieszych, gdzie tramwaje nie będą stały niepotrzebnie na czerwonym świetle. Na te działania zaplanowano 14 milionów złotych.

Środki pozwolą także na zazielenienie kolejnych odcinków torów.

Naprawy starych i kupno nowych wagonów

- Za pieniądze z budżetu KPO możemy nie tylko kupować nowe tramwaje, ale przede wszystkim możemy finansować modernizację już istniejących tras i naprawiać ten tabor, który jest aktualnie u nas - wskazała Małgorzata Kaleta, członkini zarządu Tramwajów Warszawskich.

Jak podał, miasto przeznaczy 129 miliony złotych na naprawy tramwajów, chodzi nie tylko o prace konstrukcyjne, ale także odświeżenie wnętrz pojazdów i zmodernizowanie wentylacji.

Pieniądze z pożyczki pozwolą na zakup ok. 20 nowych wagonów tramwajowych, a także na wykonanie planowych napraw głównych ok. 60 tramwajów typu Swing (realizacja kontraktu już się rozpoczęła).

Wykonanie wymaganych przez producenta napraw głównych, wynikających z przebiegu pojazdu, jest kluczowe dla zachowania odpowiedniego okresu żywotności, który w przypadku tramwajów sięga 30-40 lat. W trakcie tego procesu wymienia i regeneruje się zużyte elementy. Po naprawie tramwaj jest przywracany niemal do stanu fabrycznego.

Jeśli będzie tramwaj, to po co metro?

Dziennikarze dopytywali prezydenta Warszawy o sens budowy trzeciej linii metra planowaną trasą, w sytuacji kiedy prognozy jej obłożenia są niskie, a na Gocław dojedzie tramwaj.

- Komunikacja w Warszawie to naczynia połączone. Analiza jednej linii bez analizy całego sytemu jest pozbawiona sensu. Na koniec będzie ocena neutralna. Jeżeli rzeczywiście byłoby tak, że ta linia nie miałaby sensu, nie będzie na nią dofinansowania z Unii Europejskiej. Bo unia, zanim da pieniądze, analizuje przepływy pasażerów, żeby nie dokładać się do inwestycji które nie maja ekonomicznego sensu - odpowiedział Rafał Trzaskowski.

Na pytanie o torowisko ulicą Rostafińskich, skrajem Pola Mokotowskiego (połączenie Ochoty z Mokotowem), stwierdził, że to "plan kontrowersyjny". - Dzisiaj naszym priorytetem jest tramwaj na Zieloną Białołękę i Gocław. Takie mamy mocne przerobowe, na tym się koncentrujemy. Potem będziemy się zastanawiali co dalej - odparł Trzaskowski.

Co to jest Krajowy Plan Odbudowy?

Pozyskane przez miejską spółkę środki pochodzą z pożyczkowej części Krajowego Planu Odbudowy, udostępnionych w ramach tzw. Instrumentu Zielonej Transformacji Miast, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1 proc. (w skali roku) i jest znacznie korzystniejsze niż w bankach komercyjnych. Bank nie pobiera marży ani prowizji, a Tramwaje Warszawskie mają 20 lat na spłatę pożyczki.

Przebieg trasy tramwaju na Zieloną Białołękę