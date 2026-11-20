Białołęka Groził maczetą podróżującej rodzinie. Ruszył na świadków zdarzenia Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Mężczyzna zastraszał maczetą podróżującą rodzinę Źródło wideo: KRP Warszawa VI Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa VI

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Z informacji przekazanych policji przez pokrzywdzoną kobietę wynikało, że do zdarzenia doszło w nocy 11 listopada, przy ulicy Brzeziny w Warszawie. Jak podali policjanci, kierowca Toyoty z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadziła do zderzenia z BMW, którym podróżowała cała rodzina. Kierowca Toyoty na początku nie wysiadał z samochodu.

"Winną kolizji uznał kierującą BMW. Mężczyzna w pewnym momencie zrobił się agresywny. Był bardzo pobudzony. Gdy dowiedział się, że na miejsce została wezwana policja, zaczął straszyć zgłaszającą i jej męża. Chciał odjechać z miejsca zdarzenia. Świadkowie próbowali go zatrzymać. Wtedy mężczyzna ruszył na nich z maczetą. Zastraszył ich i groził im. W pewnym momencie uciekł" - opisała nadkom. Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Na nagraniu udostępnionym przez policję widać mężczyznę z maczetą, który próbuje się zamachnąć na kobietę, a potem ucieka.

Maczeta w aucie, narkotyki w nogawce

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, rozpoczęli poszukiwania kierującego Toyotą. Mężczyznę udało im się zatrzymać na Pradze Północ.

W samochodzie 35-latka policjanci znaleźli maczetę o długości około 50 centymetrów oraz pałkę teleskopową.

Policjanci zatrzymali kierowcę Toyoty Mężczyzna został zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI Maczeta zabezpieczona przez policję Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI Narkotyki zabezpieczone przez policję Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI Uszkodzona Toyota Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI Mężczyzna został zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP Warszawa VI

W trakcie przeszukania zatrzymanego mężczyzny w komisariacie, policjanci znaleźli u niego narkotyki. Ukrywał je w nogawce. Policjanci przewieźli 35-latka do szpitala, by pobrać mu krew do badań na zawartość środków odurzających.

Jak podali funkcjonariusze, w sprawie przesłuchano wielu świadków. Do materiałów dołączono nagranie z kamery samochodowej.

Zarzuty i areszt

W piątek policjanci przedstawili mężczyźnie zarzuty dotyczące kierowania gróźb karalnych oraz posiadania narkotyków. Na polecenie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ doprowadzili 35-latka do sądu, który zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny.

Nadzór nad czynnościami wykonywanymi w tym postępowaniu sprawuje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ.