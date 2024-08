Wycięli drzewa, chcieli przeprowadzić ekshumację. Decyzja konserwatora kończy sprawę

Miała być zieleń

Dawny cmentarz osadników niemieckich przy ulicy Kamykowej zajmuje 1-1,5 ha. Właścicielem jest warszawska gmina Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Teren jest zaniedbany, porośnięty drzewami i krzewami, wśród których trudno wypatrzyć stare płyty nagrobne. Nieużywana już nekropolia została wpisana do gminnej ewidencji zabytków. W 2012 r. do wojewódzkiego konserwatora trafił wniosek o wpisanie cmentarza do rejestru zabytków. Do tej pory nic się w tej sprawie nie działo.