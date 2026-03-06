Ciężarówka zderzyła się z tramwajem. Rozbite szkło raniło pasażerkę

Zderzenie ciężarówki z tramwajem Źródło: Andrzej / Kontakt 24

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Do wypadku doszło około godziny 16 w rejonie skrzyżowania ulic Annopol i Inowłodzkiej.

- Tramwaj linii numer jeden zderzył się z samochodem osobowym. Jedna kobieta została ranna. Rozbite szkło z szyby dostało się do jej oka - informuje aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz przekazał nam, że poszkodowana była pasażerką tramwaju.

Na miejscu pracują służby. Ruch w rejonie skrzyżowania jest utrudniony. - Tramwaje zawracają na pętli Annopol - zaznacza Urbanowicz. Oznacza to, że składy linii 1 oraz 4 kursują na skróconej trasie.

