Ciężarówka zderzyła się z tramwajem. Rozbite szkło raniło pasażerkę

Do wypadku doszło około godziny 16 w rejonie skrzyżowania ulic Annopol i Inowłodzkiej.
- Tramwaj linii numer jeden zderzył się z samochodem osobowym. Jedna kobieta została ranna. Rozbite szkło z szyby dostało się do jej oka - informuje aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.
Rzecznik Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz przekazał nam, że poszkodowana była pasażerką tramwaju.
Na miejscu pracują służby. Ruch w rejonie skrzyżowania jest utrudniony. - Tramwaje zawracają na pętli Annopol - zaznacza Urbanowicz. Oznacza to, że składy linii 1 oraz 4 kursują na skróconej trasie.
