Ciało mężczyzny wyłowione z Kanału Żerańskiego

Jeden z najbardziej uczęszczanych przez podróżnych chodników w centrum Warszawy jest konsekwentnie nierówny. I prędko się to nie zmieni, bo Pałac Kultury, który zarządza terenem, wstrzymuje się z pracami do finału remontu linii średnicowej. Tyle, że ten się nawet nie zaczął, kolejarze przesunęli go na lata 30.