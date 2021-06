Ochrzcili jacht zbudowany przez bezdomnych. "Ojciec Bogusław" wkrótce wyruszy w pełnomorski rejs

Jednostka to szkuner gaflowy, mierzący 17 metrów długości i pięć metrów szerokości. Jego masa to około 37 ton. Zbudowała go grupa bezdomnych z Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej w Ursusie. Prace trwały łącznie 14 lat i uczestniczyło w nich około 200 osób z całej Polski.