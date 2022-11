Chciał ukraść dwa złote, grozi mu 10 lat odsiadki

Mundurowi wylegitymowali go. Był to 34-letni mieszkaniec Pragi Północ. - Mężczyzna przyznał, że próbował dostać się do wnętrza pojazdu, by ukraść 2 złote i 50 groszy leżące na siedzeniu kierowcy. Mundurowi dokładnie go skontrolowali i zabezpieczyli przedmioty mogące służyć do włamań. Ustalili również świadka, który przekazał im cenne informacje, potwierdzające, że 34-latek próbował włamać się do auta - przekazała w komunikacie komisarz Paulina Onyszko ze stołecznej policji.