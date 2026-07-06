Białołęka Wystartują później, pobiegną nową trasą. Bieg przez most w zmienionej formule

"Bieganie jest częścią miejskiego stylu życia". Kluby biegowe opanowują Warszawę Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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- Po dwunastu edycjach uznaliśmy, że to najlepszy moment, by otworzyć nowy rozdział Biegu przez Most. Chcemy wykorzystać potencjał tej wyjątkowej lokalizacji i stworzyć wydarzenie, które będzie dostarczało emocji nie tylko sportowych. Bieg jezdnią Mostu Północnego, zmieniona trasa i wieczorny start sprawią, że uczestnicy poczują atmosferę największych biegów ulicznych. Wierzę, że właśnie ta edycja na długo zapisze się w pamięci biegaczy - mówi Robert Zakrzewski, dyrektor Biegu.

Bieg odbędzie się 12 września. W poniedziałek 6 lipca ruszyły zapisy na wydarzenie.

Zmiany na trasie

Najbardziej spektakularna zmiana czeka biegaczy na samym moście. W tym roku po raz pierwszy zajmą całą jezdnię Mostu Północnego, co pozwoli im poczuć klimat wielkomiejskich maratonów. Na ten jeden wrześniowy, sobotni wieczór przeprawa zostanie całkowicie zamknięta dla samochodów i oddana do dyspozycji zawodników. Nowa będzie także pora startu. Uczestnicy wyruszą później niż dotychczas - o godz. 18.30. W ten sposób wbiegną na Most Północny w momencie, gdy nad Warszawą będzie zachodzić słońce.

Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie Źródło zdjęcia: UM Warszawa Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie Źródło zdjęcia: UM Warszawa Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Jak wyjaśnia stołeczny ratusz, nowa trasa została zaprojektowana z myślą o szybkim bieganiu. "Na uczestników czeka dystans 10 kilometrów oraz dodatkowy odcinek specjalny o długości jednego kilometra, zlokalizowany pomiędzy szóstym a siódmym kilometrem trasy, po nawrocie na moście. To właśnie tam rozegrana zostanie dodatkowa klasyfikacja, a na najszybszych zawodników czekać będą nagrody finansowe" - podaje Katarzyna Wiejowska, rzeczniczka prasowa dzielnicy Białołęka.

Dzięki nowej formule wrześniowej i możliwości biegu główną jezdnią Mostu Północnego, organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji - co najmniej 1000 biegaczy z Warszawy i okolic. Rodzinny charakter imprezy podtrzyma tradycyjny bieg towarzyszący dla najmłodszych, przygotowany specjalnie z myślą o dzieciach.

"Więcej niż wydarzenie sportowe"

- Bieg przez Most od lat jest czymś więcej niż wydarzeniem sportowym. To inicjatywa, która integruje mieszkańców, zachęca do aktywności fizycznej i pokazuje, jak ważną rolę pełni sport w budowaniu lokalnej wspólnoty. Cieszy nas, że impreza stale się rozwija i zyskuje nową jakość. Wierzymy, że tegoroczna odsłona przyciągnie zarówno stałych uczestników, jak i wielu nowych biegaczy z całego Mazowsza, którzy po raz pierwszy wystartują na Białołęce - podkreśla Anna Myślińska, zastępczyni burmistrza Białołęki.

Pierwsza edycja Biegu przez Most miała miejsce w 2014 roku. Przez lata zmieniała się trasa wydarzenia, rosła liczba uczestników i kibiców, pojawiły się biegi dla dzieci.

Bieg przez Most otworzy rywalizację w ramach Białołęckiej Triady Biegowej 2026 obejmującej także Białołęcki Bieg Niepodległości oraz Białołęcki Bieg Wolności. Uczestnicy, którzy ukończą wszystkie trzy wydarzenia, powalczą o miejsca w klasyfikacji końcowej całego cyklu.