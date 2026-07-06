Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka

Wystartują później, pobiegną nową trasą. Bieg przez most w zmienionej formule

Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie
"Bieganie jest częścią miejskiego stylu życia". Kluby biegowe opanowują Warszawę
Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Impreza Bieg przez Most po raz pierwszy odbędzie się na zmodyfikowanej trasie. Na uczestników czeka nowy odcinek specjalny, a start imprezy przesunięto na wieczór, by biegacze mogli podziwiać zachód słońca w Warszawie.

- Po dwunastu edycjach uznaliśmy, że to najlepszy moment, by otworzyć nowy rozdział Biegu przez Most. Chcemy wykorzystać potencjał tej wyjątkowej lokalizacji i stworzyć wydarzenie, które będzie dostarczało emocji nie tylko sportowych. Bieg jezdnią Mostu Północnego, zmieniona trasa i wieczorny start sprawią, że uczestnicy poczują atmosferę największych biegów ulicznych. Wierzę, że właśnie ta edycja na długo zapisze się w pamięci biegaczy - mówi Robert Zakrzewski, dyrektor Biegu.

Bieg odbędzie się 12 września. W poniedziałek 6 lipca ruszyły zapisy na wydarzenie.

Zmiany na trasie

Najbardziej spektakularna zmiana czeka biegaczy na samym moście. W tym roku po raz pierwszy zajmą całą jezdnię Mostu Północnego, co pozwoli im poczuć klimat wielkomiejskich maratonów. Na ten jeden wrześniowy, sobotni wieczór przeprawa zostanie całkowicie zamknięta dla samochodów i oddana do dyspozycji zawodników. Nowa będzie także pora startu. Uczestnicy wyruszą później niż dotychczas - o godz. 18.30. W ten sposób wbiegną na Most Północny w momencie, gdy nad Warszawą będzie zachodzić słońce.

Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie
Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie
Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie
Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie
Źródło zdjęcia: UM Warszawa
Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie
Bieg przez Most w zupełnie nowej odsłonie
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Jak wyjaśnia stołeczny ratusz, nowa trasa została zaprojektowana z myślą o szybkim bieganiu. "Na uczestników czeka dystans 10 kilometrów oraz dodatkowy odcinek specjalny o długości jednego kilometra, zlokalizowany pomiędzy szóstym a siódmym kilometrem trasy, po nawrocie na moście. To właśnie tam rozegrana zostanie dodatkowa klasyfikacja, a na najszybszych zawodników czekać będą nagrody finansowe" - podaje Katarzyna Wiejowska, rzeczniczka prasowa dzielnicy Białołęka.

Dzięki nowej formule wrześniowej i możliwości biegu główną jezdnią Mostu Północnego, organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji - co najmniej 1000 biegaczy z Warszawy i okolic. Rodzinny charakter imprezy podtrzyma tradycyjny bieg towarzyszący dla najmłodszych, przygotowany specjalnie z myślą o dzieciach.

"Więcej niż wydarzenie sportowe"

- Bieg przez Most od lat jest czymś więcej niż wydarzeniem sportowym. To inicjatywa, która integruje mieszkańców, zachęca do aktywności fizycznej i pokazuje, jak ważną rolę pełni sport w budowaniu lokalnej wspólnoty. Cieszy nas, że impreza stale się rozwija i zyskuje nową jakość. Wierzymy, że tegoroczna odsłona przyciągnie zarówno stałych uczestników, jak i wielu nowych biegaczy z całego Mazowsza, którzy po raz pierwszy wystartują na Białołęce - podkreśla Anna Myślińska, zastępczyni burmistrza Białołęki.

Pierwsza edycja Biegu przez Most miała miejsce w 2014 roku. Przez lata zmieniała się trasa wydarzenia, rosła liczba uczestników i kibiców, pojawiły się biegi dla dzieci.

Bieg przez Most otworzy rywalizację w ramach Białołęckiej Triady Biegowej 2026 obejmującej także Białołęcki Bieg Niepodległości oraz Białołęcki Bieg Wolności. Uczestnicy, którzy ukończą wszystkie trzy wydarzenia, powalczą o miejsca w klasyfikacji końcowej całego cyklu.

ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
BiegiSport
Czytaj także:
Rafał Trzaskowski na sesji Rady Warszawy
Żądają wyjaśnień w sprawie Szpitala Południowego. Kolejna nadzwyczajna sesja
Wypadek autobusu w Warszawie
Nieoficjalnie: znamy przyczynę wypadku
Artur Węgrzynowicz
Wypadek na Rondzie Zesłańców Syberyjskich, Warszawa
Staranował sygnalizator, uderzył w tramwaj. Jest nagranie
Ochota
Wypadek miejskiego autobusu przy Dworcu Zachodnim w Warszawie
Uszkodzona infrastruktura, zniszczona kostka. Ślady po dramacie
Ochota
Stacja metra Kabaty
Utrudnienia w kursowaniu metra. Pięć stacji było wyłączonych z ruchu
Mokotów
Wypadek w Warszawie
Autobus wyciągnięty. To policja usłyszała od kierowcy
Ochota
Pułkownik Urszula Tauer pseudonim Ala
Nie żyje pułkownik Urszula Tauer "Ala". Jej specjalnością były tajne misje
Oskarżeni Łukasz G. i Sebastian W. w sądzie
"Brak bezstronności". Sąd Najwyższy uchyla wyrok w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie
Most Siekierkowski. Ścieżka rowerowa wymaga remontu
Drogowcy rozpoczynają prace na Moście Siekierkowskim
Mokotów
Emil Jędrzejewski w siedzibie prokuratury
Skalpel i salony. Dwie twarze lekarza
Iga Dzieciuchowicz, Jakub Stachowiak
Rafał Trzaskowski, Dawid Kacprzyk, Bartłomiej Plewczyński
Kim jest Dawid Kacprzyk? Błyskawiczna kariera i nagły upadek
Sebastian Klauziński
Niedźwiedź Wojtek został przygarnięty przez żołnierzy Armii Andersa, zdjęcie z lat 1942-1943
Niedźwiedź Wojtek stanie na skwerze swojego imienia
Śnięte ryby w rzece Jeziorce
Co stało się w Jeziorce? Setki śniętych ryb i pilny apel do mieszkańców
Piaseczno
Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich
Utrudnienia na Rondzie de Gaulle'a. Kierowcy nie przejadą przez torowisko
Kolumbijczyk został tymczasowy aresztowany
Wybił szybę i wszedł do budynku uczelni wojskowej. Areszt dla Kolumbijczyka
Rembertów
Seniorka uwierzyła oszustom i straciła pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
Oszukana na "wirus ebola". Straciła 100 tysięcy
Okolice
Zatrzymani mężczyźni udawali policjantów
Udawali policjantów, chcieli wylegitymować osoby koczujące pod mostem
Praga Północ
Przed policjantami schował się pod prysznicem (zdjęcie ilustracyjne)
Mieszkańcy dwóch miast kilka dni bez ciepłej wody
Okolice
Policyjna akcja w sprawie sutenerów
W domowych "agencjach" mogło pracować około 100 kobiet
Okolice
Pijany kierowca wjechał autem na wyspę ronda
Utknął na wyspie ronda, świadek nie pozwolił mu odjechać
Okolice
PKP Warszawa Falenica, kolej, pociągi, tory, linia otwocka
Awaria sieci trakcyjnej, zmiany w ruchu pociągów
Wawer
motocykl kask shutterstock_2564556015
Motocyklista nie żyje, kierująca autem oskarżona
Okolice
Akcja służb w Kajetanowie (Mazowieckie)
Pojemniki porzucone przy drodze. "Drażniący zapach"
Okolice
Zielona Willa w Komorowie
Remont "ikony polskiej awangardy"
Okolice
Skyline Warszawy widziany z radomskiego bloku na Gołębiowie
Z 10. piętra bloku w Radomiu zrobił zdjęcia Warszawy
Magdalena Gruszczyńska
Warszawski ratusz
Ratusz po trzęsieniu ziemi. Ekspresowe zmiany w podziale obowiązków
Rafał Trzaskowski w "Faktach po Faktach"
"Wygląda na to, że obaj panowie oszukiwali szpital na duże pieniądze"
Ursynów
Kontrole przewozu osób
Skontrolowali prawie dwa tysiące taksówek. Zatrważające wyniki
Rafał Trzaskowski
Trzaskowski polecił szefom miejskich szpitali ponowne przejrzenie skarg
Tragedia na przejeździe kolejowym w Susku Nowym
Zignorowała znak, zginęła z 16-letnim synem. Finał śledztwa po tragedii
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki