Strażnicy miejscy zostali wezwani na Modlińską. Ulicą spacerował łoś

Ruchliwą ulicą Modlińską spacerował łoś. Jak informuje straż miejska, zwierzęciu podano środek usypiający i przewieziono je do lasu.

Dodał, że do łosia przyjechał łowczy Lasów Miejskich, który strzelił do niego nabojem usypiającym. - Gdy łoś zasnął, został przeniesiony do specjalistycznego samochodu Lasów Miejskich i przewieziony do Kampinoskiego Parku Narodowego. Po wybudzeniu zwierzę oddaliło się w kierunku lasu - podsumował Jabraszko.