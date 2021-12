Połączą Światowida z Modlińską. Miasto szuka wykonawcy prac

Zadaniem zwycięzcy ogłoszonego w środę przetargu będzie będzie przedłużenie ulicy Światowida do Modlińskiej oraz połączenie obu ulic. Nowy odcinek ulicy powstanie w sąsiedztwie pętli linii tramwajowej, która łączy Tarchomin i Winnicę z pierwszą linią metra na Młocinach. Wyłoniona w postępowaniu firma będzie miała 546 dni na realizację inwestycji.

Zbudują także chodniki i drogę dla rowerów

Nowa jezdnia w kierunku Modlińskiej będzie miała dwa pasy ruchu z poszerzeniem przed nowym skrzyżowaniem do trzech - dwa będą przeznaczone do skrętu w prawo w stronę ulicy Jagiellońskiej, a jeden do skrętu w lewo w kierunku granicy miasta. Na jezdnię w przeciwnym kierunku złożą się dwa pasy ruchu. Z ulicy Modlińskiej z kierunku Jagiellońskiej będzie można skręcić w Światowida dwoma pasami, od północy natomiast jednym pasem. Wyznaczone zostaną nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe – przez ulicę Światowida i przez Modlińską, po północnej stronie skrzyżowania. Na skrzyżowaniu zaplanowano również sygnalizację świetlną.