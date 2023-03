37-latek podejrzany o zabójstwo siostry i jej syna trafił do aresztu

W sobotę 37-letni mężczyzna został doprowadzony do tej prokuratury na przesłuchanie. - Tam postawiono mu zarzut dotyczący zabójstwa 50-letniej siostry i jej 22-letniego syna. Za przestępstwo, o które mieszkaniec Białołęki jest podejrzany, może mu grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności - wskazała Paulina Onyszko, rzeczniczka policji na Białołęce. I dodała: - Prokurator zawnioskował do sądu o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd przychylił się do tego wniosku i wydał postanowienie o umieszczeniu zatrzymanego w areszcie tymczasowym na okres trzech miesięcy.