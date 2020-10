Sznur aut w kolejce do badań drive-thru. "Cztery godziny stoją, żeby wykonać test"

Jak precyzuje Węgrzynowicz, wymazy do testów na koronawirusa są wykonywane w przychodni przy ulicy Milenijnej. - Ale korek sięga aż ulicy Światowida, a momentami nawet Modlińskiej. Sznur samochód ma około 300 metrów - opisuje nasz reporter. Dodaje, że kierowcy stojący w kolejce, blokują ulice i skrzyżowania. - Problem z przejechaniem mają autobusy miejskie, ale też inni kierowcy, którzy po prostu chcą przejechać ulicą Milenijną i stanęli w korku, myśląc, że on się zaraz rozładuje. Niestety, to powoduje, że te utrudnienia są jeszcze większe - zauważa Węgrzynowicz.