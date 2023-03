Pocisk moździerzowy leżał w krzakach, niedaleko centrum ogrodniczego

Na terenie Szamocina prowadzone były ciężkie walki

Jak przypomniano, Szamocin jeszcze pół wieku temu był podwarszawską osadą rolniczą nieopodal Białołęki, zamieszkałą głównie przez niemieckich ewangelickich osadników. We wrześniu 1939 roku tereny te były areną ciężkich walk pomiędzy armią niemiecką i obrońcami Warszawy. W czasie wojny ludność pochodzenia niemieckiego została w większości przesiedlona. Do kolejnych ciężkich starć doszło na tym terenie zimą 1945 roku. To z tych dwóch okresów pochodzą znajdowane tam niewybuchy.