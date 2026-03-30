Awaria pociągu SKM, opóźnienia

Pasażerowie, podróżujący koleją muszą liczyć się z utrudnieniami. Z powodu awarii taboru SKM na przystanku Warszawa Choszczówka, na odcinku Warszawa Praga - Legionowo występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników.
"W związku z tym, pociągi SKM linii S3, S4 i S40 w obu kierunkach mogą być opóźnione powyżej 30 minut" - poinformowano na profilu SKM Info.
Około godz. 8.20 przywrócono ruch po wszystkich torach na odcinku Warszawa Praga - Legionowo. "Trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów SKM linii S3, S4 i S40 w obu kierunkach" - zaznaczono.
Przeczytaj także: Płonęła hala z makulaturą. Wiatr znosił dym na tory kolejowe
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: ZTM