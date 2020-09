Żołnierze łączą most pontonowy na Wiśle. Ma być gotowy w czwartek

200 żołnierzy pracuje nad budową mostu pontonowego, który powstanie wzdłuż mostu Północnego łączącego stołeczne Bielany z Białołęką. Na 245-metrowej przeprawie zostaną ułożone rury, którymi popłyną ścieki do oczyszczalni Czajka.

We wtorek rano żołnierze pracowali nad budową mostu pontonowego na Wiśle. Tego samego dnia wieczorem poinformowali, że wszystkie odcinki przeprawy są gotowe . Dodali wówczas, że do wykonania zostały już ostatnie prace - m.in. nawijanie osi mostu.

Ścieki popłyną do Czajki

Na moście zostanie ułożony bypass, na który złożą się dwie nitki rurociągu. Popłyną nimi ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka. Na lewym brzegu Wisły rury podchodzą już niemal do samej wody. Po prawej stronie wciąż trwają prace ziemne i odbywa się łączenie rurociągów.

Przeprawa do końca listopada lub dłużej

Wojsko zakłada, że z przeprawy będzie można korzystać do końca listopada. Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba i warunki będą sprzyjające, to saperzy mogą ją utrzymać dłużej.

Do awarii układu przesyłowego transportującego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do położonej po prawej stronie Wisły oczyszczalni Czajka doszło w sobotę 29 sierpnia. Według danych z poniedziałku od tego czasu do Wisły zrzucono ponad 2,5 mln metrów sześciennych ścieków.