Trzaskowski powołał komisję do zbadania przyczyn dwóch awarii Czajki

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powołał komisję do spraw zbadania przyczyn obu awarii przesyłu do oczyszczalni Czajka. Na jej czele stanął profesor Stanisław Rybicki z Politechniki Krakowskiej.

- Prof. dr hab. inż. Stanisław Rybicki, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na Politechnice Krakowskiej, to jeden z czołowych w kraju ekspertów z dziedziny infrastruktury wodno-ściekowej miast. Do współpracy w komisji dobierze zespół, który dokona szczegółowej, eksperckiej analizy okoliczności obu awarii – z sierpnia 2019 i sierpnia 2020 roku - informuje rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka.

Kolejna awaria

Rok temu, również pod koniec sierpnia, doszło do awarii kolektorów przesyłających ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do znajdującej się na prawym brzegu oczyszczalni Czajka. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji podjęło wtedy decyzję o zrzucie nieczystości do Wisły. W reakcji premier Mateusz Morawiecki zlecił budowę alternatywnego systemu przesyłowego. 9 września rozpoczęło się tłoczenie ścieków do Czajki zastępczym rurociągiem.