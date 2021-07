Auto wylądowało na dachu, motocyklista zginął. Areszt dla podejrzanego o spowodowanie wypadku na Modlińskiej

Postępowanie w sprawie wypadku prowadzi praska prokuratura. Według śledczych to kierowca samochodu osobowego doprowadził do zderzenia. - Zarzut z artykułu 177 paragraf 2 Kodeksu karnego usłyszał kierujący samochodem obywatel Wietnamu. Został on tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy - informuje prokurator Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga. Zarzut dotyczy więc spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od pół roku do ośmiu lat więzienia.