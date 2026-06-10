Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białołęka
|

Dawid był zdrowy, teraz liczą na cud. 24 minuty, które zmieniły wszystko

Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Artur Węgrzynowicz
Artur Węgrzynowicz
Ośmioletni Dawid trafił do kliniki Budzik
Ośmioletni Dawid trafił do kliniki Budzik
Źródło zdj. gł.: archiwum prywatne
Wieczorem ośmioletni Dawid jadł z mamą frytki po treningu piłki nożnej. Kilka godzin później jego bracia prowadzili reanimację chłopca, czekając na karetkę. Od pierwszego połączenia z numerem alarmowym do pojawienia się ratowników medycznych minęły 24 minuty. Dziś Dawid jest w klinice Budzik, a sprawę bada prokuratura. Artykuł dostępny w subskrypcji

- Dawid był na treningu piłki nożnej. Potem pojechaliśmy na małe zakupy. W domu zrobiliśmy frytki, na które Dawid miał ochotę. Wieczorem poszedł spać - opowiada Joanna Sochacka, matka Dawida.

Nic nie zapowiadało, że następnego dnia, w środę 18 lutego o świcie, życie rodziny z warszawskiej Białołęki zupełnie się zmieni.

- Około godziny piątej obudziłam się, usłyszałam jakby charczenie. Dawid był wtedy u mnie w łóżku. To nie było nic nadzwyczajnego, bo często do mnie przychodził w nocy. W pierwszej chwili pomyślałam, że ma zły sen. Chciałam go lekko przebudzić. Dotknęłam go, a on był wiotki. Bardzo się przestraszyłam i krzyknęłam - opisuje kobieta.

Jej trzej starsi synowie zerwali się z łóżek. Jeden wyprowadził przerażoną matkę z pokoju, a dwóch udzielało bratu pierwszej pomocy.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Jakie były decydujące momenty interwencji służb ratunkowych w przypadku Dawida?
  • Czy procedury dyspozytorów zostały właściwie zastosowane podczas zgłoszenia?
  • Jakie konsekwencje niesie opóźnienie przyjazdu karetki dla pacjenta?
  • Co z postępowaniem prokuratury i Rzecznika Praw Pacjenta w tej sprawie?
  • Jak teraz wygląda codzienność rodziny ośmiolatka?

Joanna Sochacka pamięta, że najstarszy, 21-letni, syn, zadzwonił pod 112. Przez kilka minut rozmawiał z dyspozytorką, wykonywał masaż serca.

- Pani na linii powiedziała, żeby oczekiwać na karetkę. A gdyby się coś działo, to żeby zadzwonili jeszcze raz. Po kilku minutach znowu serce Dawida przestawało bić - relacjonuje mama ośmiolatka.

Bracia wykonali kolejny telefon. Tym razem - jak mówi pani Joanna - rozmowa z dyspozytorką trwała dłużej, około 14 minut. Jeszcze raz, od początku, musieli tłumaczyć, co się stało. Pozostali na linii aż do przyjazdu karetki.

Dawid ma osiem lat, przed lutowym porankiem był zdrowym chłopcem
Dawid ma osiem lat, przed lutowym porankiem był zdrowym chłopcem
Źródło zdjęcia: archiwum prywatne

24 minuty

- Załoga karetki, która przyjechała, zreanimowała Dawida. Odzyskali go zupełnie. Nie zabrali go od razu szpitala, ale zadzwonili po kolejną karetkę. Ta druga przyjechała szybko. Pojechaliśmy dwoma karetkami do szpitala. W jednej jechał Dawid, w drugiej ja - opowiada mama chłopca.

Od początku pierwszej rozmowy z dyspozytornią do przybycia ratowników minęły 24 minuty. W środku tygodnia, o godzinie piątej rano.

Na potwierdzenie publikujemy zrzuty ekranu z telefonu pani Joanny. Wynika z nich, że pierwsze połączenie na numer 112 zostało wykonane o godzinie 5.00. Trwało sześć minut.

Pozostało 79% artykułu
Źródło: TVN24+
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Artur Węgrzynowicz
Artur Węgrzynowicz
Reporter tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Pożar pustostanu na Woli
Dym wydobywał się z piwnicy. Do akcji ruszyli strażacy
Wola
Policja zatrzymała mężczyznę, który groził sąsiadom (zdjęcie ilustracyjne)
Wtargnął do mieszkania i groził sąsiadom
Wola
Zdaniem urzędników deweloper wyciął dęby bez zezwolenia
Deweloper nie miał zgody na wycinkę dębów. "W biały dzień poprzewracał je koparkami"
Nowy Dwór Mazowiecki
Droga dla rowerów wzdłuż Alei "Solidarności"
Połączył dzielnice. "Powstał brakujący odcinek drogi dla rowerów"
Wola
W biały dzień wyrywali kwiaty z rabaty przy ul. Łochowskiej. "Karygodne zachowanie"
"Wyjątkowo bezczelna sytuacja". Ukradli rośliny z miejskiej rabaty
Zawrócony samolot PLL LOT z Warszawy do Tivat (Czarnogóra)
Czterdzieści minut w powietrzu i powrót. Pasażerowie LOT-u przekierowani na inne lotnisko
Włochy
Mężczyzna ukrył się przed policjantami w łanach zboża (zdj. ilustracyjne)
Zajechała mu drogę i zabrała kluczyki. Pijany kierowca uciekł w zboże
Okolice
Policjanci zatrzymali parę pijanych kierowców (zdjęcie ilustracyjne)
Kłótnia w dymiącym aucie zdradziła parę pijanych kierowców
Sochaczew
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Miał grozić komendantowi policji, został aresztowany
Okolice
Zabójstwo na Nowym Świecie. Proces Dawida Mirkowskiego
Zabójstwo na Nowym Świecie. Główny oskarżony usłyszał wyrok
Śródmieście
Tramwaj w Alei Niepodległości
Aleja Niepodległości bez tramwajów
Mokotów
Zielonka - Wypadek 07.06.2026
Zginęły dwie osoby. Jest decyzja w sprawie aresztu dla kierowcy taksówki
Zielonka
W wyniku wypadku Dominik stracił nogi i część dłoni
Zarzuty dla kierownika pociągu po wypadku 17-letniego Dominika
RADOM
Kierowca ciągnika był pijany i ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Kierowca ciągnika pijany i z sądowym zakazem. Dwie osoby w szpitalu
Okolice
Policja zatrzymała 32-latka
Złamał zakaz przebywania przy Brzeskiej, miał cztery kilogramy narkotyków
Zatrzymania w sprawie kradzieży samochodów
Akcja pod Warszawą. Przeszukali sześć posesji, zatrzymali pięć osób
Okolice
Zielonka - Wypadek 07.06.2026
Chcą zmian w wydawaniu licencji taksówkarskich i weryfikacji praw jazdy
Dariusz Gałązka
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
37-latka zatrzymana na lotnisku
Włochy
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Sprzeczka i śmiertelne potrącenie. Areszt dla kierowcy
Pruszków
Dawid Mirkowski odpowiada za zabójstwo na Nowym Świecie
Maciej zwrócił uwagę, nie żyje. "Nieduży impuls" i "wyrzut ogromnej agresji"
Alicja Glinianowicz
Zielonka - Wypadek 07.06.2026
Zginęły dwie osoby, trzecia walczy o życie. Nowe informacje
Zielonka
23-latek został zatrzymany
Chciał uniknąć policji. Zmienił pas ruchu i zderzył się z autobusem
Ursynów
Policjanci zatrzymali 18-latkę
Oszustwo "na lekarza", policjanci zatrzymali 18-latkę
Wesoła
BUWBAR zamknięty
Prywatna stołówka na UW zamknięta. "Kolejne akty wandalizmu"
Śródmieście
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
"Roznieśli w pył sprzęt, powybijali okna". Szatnie klubu piłkarskiego zdemolowane
Celestynów
Tragiczny wypadek w Płocku
Tragedia na pasach. Ciężarówka potrąciła 62-letnią kobietę
Płock
Pościg przez dwa powiaty za kierowcą Volvo
Uciekał policji przez 50 kilometrów. Był po narkotykach i wiózł dwie osoby
Okolice
Bóbr nad Wisłą
Widok, który jeszcze kilkanaście lat temu wydawał się nierealny
Klemens Leczkowski
Rodzice ostrzegają się przed niebezpiecznym trendem
Zakładają kominiarki i wchodzą na dachy pociągów
Okolice
Zderzenie sześciu aut na S8
Zderzenie sześciu aut, "efekt domina" i zablokowana S8
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki