17 tysięcy darmowych miejsc w stołecznych żłobkach

Gdzie będą kolejne żłobki?

Program Aktywny Rodzic

Dla pracujących opiekunów przeznaczone jest świadczenie "aktywni rodzice w pracy". Jeśli dziecko uczęszcza do żłobka, to będzie na nie przysługiwać świadczenie "aktywnie w żłobku", które zastąpi dotychczasowe dofinansowanie żłobkowe z ZUS. Trzeci rodzaj wsparcia to świadczenie "aktywnie w domu", które zastąpi rodzinny kapitał opiekuńczy i obejmie także pierwsze dziecko. Prawo do świadczeń nie będzie zależało od dochodów rodziny.