11-latek spadł ze ścianki wspinaczkowej. Przygniótł młodszego brata

Do zdarzenia doszło w centrum wspinaczkowym na przy ulicy Annopol na Białołęce. Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło do służb chwilę przed godziną 11 w niedzielę. Z jego treści wynikało, że chłopiec spadł ze ścianki wspinaczkowej.

Na miejsce skierowane zostały policja oraz pogotowie ratunkowe. - Okazało się, że dwaj chłopcy w wieku 10 i 11 lat przyszli z mamą na ściankę wspinaczkową. Instruktor udzielił 11-latkowi instruktażu. Chłopiec wspiął się i z niewyjaśnionych przyczyn spadł z wysokości około siedmiu metrów. Upadł na swojego 10-letniego brata - relacjonuje nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

I wyjaśnia, że młodszy chłopiec znajdował się wówczas na dole przy ściance.

- Chłopcy skarżyli się na bóle pleców i duszności w klatce piersiowej. Zostali zabrani do szpitala dziecięcego - informuje nadkom. Onyszko. Dodaje, że obaj zostali przebadani i wypisani ze szpitala jeszcze tego samego dnia.

Policjanci przesłuchali dotychczas ojca chłopców, instruktora oraz jednego ze świadków. - Będziemy prowadzić dalej czynności, żeby wyjaśnić, co dokładnie się wydarzyło i co zawiodło - zapowiada rzeczniczka.

Na ten moment przyczyny upadku chłopca nie są znane.

Skontaktowaliśmy się z przedstawicielami obiektu, ale odmówili rozmowy na temat niedzielnego zdarzenia. Poproszono nas o przesłanie pytań mailem. Czekamy na odpowiedź.

