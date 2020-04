Pierwsze izolatorium dla bezdomnych w Warszawie

W rozmowie z tvnwarszawa.pl doprecyzowała, że placówka działa od soboty przy ulicy Myśliborskiej. - Izolatorium pomieści 40 osób i będzie przyjmować osoby bezdomne na dobrowolną, dwutygodniową obserwację bez możliwości wyjścia. Dopiero po tym okresie bezdomni będą mogli się starać o przyjęcie do schroniska. Chodzi o to, by zniwelować ryzyko, że do schroniska trafi ktoś zakażony koronawirusem - wyjaśniła rzeczniczka.