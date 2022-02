Zrujnowana secesyjna kamienica przy wylotówce na Jabłonnę odzyska swój blask. Stanie się miejscem tętniącym życiem, w którym mieszkańcy dzielnicy miło spędzą czas. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał w poniedziałek umowę na jej remont. Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 20 miesięcy, a jej wartość to ponad siedem milionów złotych.

- Modlińska 257 to dla mieszkańców Warszawy, a szczególnie dla mieszkańców Białołęki to adres wyjątkowy. To przede wszystkim jedna z perełek architektonicznych i jeden z cenniejszych zabytków dzielnicy Białołęka. Dzisiaj tworzymy historię, zapisujemy kolejna kartę tego wyjątkowego zespołu budynków - powiedziała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.