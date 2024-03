Płonął niewielki dom, słychać było wybuchy

Strażnicy miejscy, którzy rankiem 28 marca, jechali na miejsce kontroli na terenie Białołęki, zauważyli wysokie kłęby dymu w okolicy ulicy Płochocińskiej. Funkcjonariusze pojechali sprawdzić, co się stało.

Słychać były wybuchy

Pożar szybko się rozprzestrzeniał, a z wnętrza co jakiś czas słychać było wybuchy. Konieczne stało się zabezpieczenie, by do budynku nikt się nie zbliżał. Od sąsiadów strażnicy dowiedzieli się, że straż pożarna jest już wezwana. Przybyli na miejsce strażacy, potwierdzili, że w budynku nikogo nie było. Akcja gaśnicza zakończyła się około godziny 9.30.