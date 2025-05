Na działkę przy skrzyżowaniu ulic Liczydło i Powałów regularnie zwożone są śmieci. Teren, który w 2021 roku został uprzątnięty, ponownie staje się nielegalnym składowiskiem odpadów. Podobnie jak cztery lata temu, działka traktowana jest jak gorący kartofel, do zarządzania którym nie przyznaje się nikt. Cierpią przyroda i pobliscy mieszkańcy.

"UWAGA syfiarz i śmieciarz: gość wyszedł z zielonej furgonetki przy Modlińskiej, wyjął śmieci z bagażnika i wywalił je sobie w miejscu publicznym w krzaki. 10 metrów dalej są kosze na śmieci. Tym samym dołączył do grupy ludzi, która regularnie wyrzuca swój syf przy ulicy Liczydło i tworzy dzikie wysypisko śmieci przy ulicy Liczydło. Potem ktoś raz na jakiś czas podpala i tworzy zagrożenie środowiskowe dla żyjących tam zwierząt, o ludziach w okolicy nie wspominając" - pisze jedna z użytkowniczek grupy sąsiedzkiej w mediach społecznościowych. Do wpisu dołącza zdjęcia wspomnianego samochodu.

- Miasto, dzielnica, Zarząd Dróg Miejskich przerzucają się odpowiedzialnością za tę działkę, przez co nie może ona być ogrodzona, zabezpieczona. Teren jest takim gorącym ziemniakiem. Ludzie od lat zwożą tu śmieci, części samochodowe, opony, azbestowe dachy. Na działce regularnie wybuchają pożary tych śmieci. My jako mieszkańcy tej okolicy mamy związane ręce, nie możemy nic z tym zrobić. Od lat walczymy o to żeby ktokolwiek wziął odpowiedzialność za ten teren, żebyśmy mogli poczuć się bezpiecznej mieszkając w tej okolicy. Chcemy też aby zadbano o rozwiniętą tutaj florę i faunę. - mówi w rozmowie z nami pan Łukasz, jeden z okolicznych mieszkańców.

Kwestii odpowiedzialności nie rozstrzygnięto

- ZDM nie jest zarządcą tej działki. My w ogóle nie zarządzamy "działkami" w potocznym rozumieniu. Zarząd Dróg Miejskich, jak sama nazwa wskazuje, zarządza infrastrukturą w pasie drogowym. Tam, jako żywo, nie ma ani żadnej drogi, ani infrastruktury drogowej. Nie ma co ukrywać, że status tej działki jest niejasny i nieuregulowany i że nikt się do niej nie przyznaje. Ale nie pomogę we wskazaniu, kto jest za nią odpowiedzialny, bo tego nie wiem. Właśnie dlatego, że tak jest, trzy lata temu dostaliśmy polecenie od ówczesnego wiceprezydenta Michała Olszewskiego, żeby to jednorazowo uprzątnąć i to zrobiliśmy, stąd pewnie Pana pytania do nas. - pisze w odpowiedzi do nas rzecznik ZDM Jakub Dybalski. Dodaje, że w związku z tym ZDM nie planuje sprzątania działki, ani żadnych działań zabezpieczających ten teren.