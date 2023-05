Na balkonie mieszkania w Warszawie kot znalazł australijskiego latającego ssaka

Jeden z mieszkańców warszawskiej Białołęki ma w swoim mieszkaniu lotopałankę, którą znalazł na balkonie. A dokładniej znalazł ją jego kot. Przerażony zwierzak trafił do transportera.

"Był wystraszony i zmarznięty, ale w ciepłym pomieszczeniu odzyskał wigor. Mężczyzna, zamieszczając informację w mediach społecznościowych, chciał na własną rękę znaleźć jego właściciela bądź właścicielkę. Nie spodziewał się jednak, że po australijskiego ssaka zgłosi się kilka osób. Nie mając w tej sytuacji pewności, do kogo tak naprawdę należy małe zwierzątko, postanowił zwrócić się o pomoc do straży miejskiej" – informują w komunikacie stołeczni strażnicy.

Trafiła do lecznicy

Ekopatrol przekazał ssaka lecznicy przy ulicy Potockiej. - Aby uniknąć takich sytuacji, zawsze warto mieć dokument poświadczający posiadanie egzotycznego zwierzęcia. To może być książeczka weterynaryjna uzupełniana podczas wizyt lekarskich. Dla nas to dowód, że ktoś jest właścicielem zwierzaka i można mu je oddać - przypomina jeden ze strażników biorących udział w interwencji. Lotopałanki to niewielkie torbacze prowadzące nocny, nadrzewny tryb życia. Doskonale opanowały umiejętność lotu ślizgowego. Żyją w stadach, żywią się głównie owadami. Można je spotkać w Australii i Nowej Gwinei.