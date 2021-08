Upałów nie ma, ale kurtyna wodna wciąż działa

Kurtyna wodna w parku Magicznym na Białołęce działa na okrągło, mimo że upałów na razie nie ma. Woda leciała nawet w deszczowy dzień. Mieszkańcy pytają, co to za oszczędność, a urzędnicy odpowiadają, że to sami użytkownicy zapominają zamknąć zawór po użytkowaniu urządzenia. Kurtyna nie ma czasowego wyłącznika.