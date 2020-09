Ratusz zapewnia: śnięte ryby to nie wina ścieków. Sanepid: woda w Zatoce Gdańskiej spełnia normy

O wynikach badania próbek wody pobranych 7 września z Zatoki Gdańskiej, w miejscu, gdzie uchodzi do niej Wisła, Wojewódzka Sanitarna Stacja Epidemiologiczna w Gdańsku poinformowała w środę na swojej stronie internetowej. W komunikacie podano, że jakość wody "w badanym zakresie tj. obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków, odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli".

Sanepid informuje, że badaniom poddano próbki pobrane z Zatoki Gdańskiej w rejonie gdańskiego Świbna oraz Mikoszewa, czyli punktów leżących na wysokości dwóch przeciwległych brzegów Wisły. Są to miejsca, w których w sezonie wakacyjnym organizowane są kąpieliska.

"Śnięte ryby to nie wina ścieków"

W trakcie środowej konferencji podsumowującej działania miasta dotyczące awarii w Czajce wiceprezydent Warszawy Robert Soszyński oraz Anna Olejnik zastępca dyrektora Pionu Wody w stołecznym MPWiK odnieśli się do informacji o stanie wody i śniętych rybach znalezionych na brzegu Wisły na wysokości Łomianek. 7 września MPWiK zleciło testy wody i próbek z ryb, a wyniki nie wykazały zatrucia czy braku tlenu. – Należy się państwu informacja, że - czując się zobowiązani - zleciliśmy badania śniętych ryb znalezionych w Wiśle. Mamy wyniki, które nie wskazują, by przyczyną śnięcia była awaria i zrzut awaryjny ozonowanych ścieków do Wisły – powiedział wiceprezydent Warszawy.