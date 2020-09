Minister obrony narodowej: wojsko może zbudować most pontonowy w trzy dni

Zakończyło się posiedzenie sztabu kryzysowego w sprawie awarii w Czajce. Jak zapowiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wojsko jest w stanie zbudować most pontonowy, na którym ma być położony tymczasowy rurociąg, w ciągu trzech dni.

W środę o godzinie 8 rozpoczęło się posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem przedstawicieli rządu, wojska, MPWiK oraz ratusza, który reprezentował wiceprezydent Robert Soszyński.

Błaszczak: miasto musi skoordynować działania

Na konferencji prasowej MON, która odbyła się po posiedzeniu sztabu szef resortu Mariusz Błaszczak powiedział, że wojsko jest w stanie do trzech dni zbudować most pontonowy na Wiśle w związku z awarią w oczyszczalni "Czajka", jednak muszą zostać spełnione "formalności", które "leżą w gestii miasta stołecznego Warszawy". Szef MON zaznaczył też w tym kontekście, że "musi być przygotowane miejsce, w którym most powstanie".

Poranne spotkanie przedstawicieli wojska w ramach sztabu kryzysowego z udziałem przedstawicieli m.in. stołecznego ratusza i MPWiK Błaszczak ocenił jako "rozczarowujące, jeżeli chodzi o oczekiwania Wojska Polskiego".

- Wojsko Polskie jest gotowe, żeby najdłużej do trzech dni pobudować most, natomiast ta inwestycja nie jest wciąż przygotowana - powiedział szef MON. - Liczę na to, że miasto stołeczne Warszawa, że administracja warszawska, że administracja prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego jednak stanie na wysokości zadania i skoordynuje te wszystkie działania, żeby jak najszybciej most pontonowy powstał - dodał Błaszczak.

Mówiąc o kosztach budowy mostu, Błaszczak poinformował, że wynikają one z "kosztów paliwa" i z "amortyzacji sprzętu". - To nie są wysokie koszty - zapewnił. Dodał, że służba żołnierzy, którzy będą budować most pontonowy "nie zostanie przeliczona na roboczogodziny".

- Wszytko w ręku prezydenta Warszawy, który musi skoordynować działania. Nie będziemy budować mostu kiedy nie ma rury, która powinna być położona. Oceniam - to nie jest nic nowego - że prezydent Trzaskowski nie radzi sobie z Warszawą. Musi się ogarnąć i zabrać się do pracy - powiedział Błaszczak.

Stanowisko miasta po spotkaniu sztabu ma zostać zaprezentowane po godzinie 16.

Za most zapłaci miasto

Na prośbę prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego wojsko zbuduje most pontonowy na Wiśle, na którym położony zostanie awaryjny rurociąg tłoczący ścieki do oczyszczalni "Czajka" - poinformował we wtorek po południu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski potwierdził, że miasto zamierza pokryć koszty montażu mostu pontonowego na rzece. - Spółka MPWiK będzie to finansować. W zeszłym roku operacja postawienia mostu pontonowego kosztowała 40 milionów złotych – poinformował. Zapytany o to, czy miasto będzie płacić również wojsku za ustawienie mostu, odpowiedział, że "minister Dworczyk mówił o pokryciu wszystkich kosztów". - Czy wojsko również wystawi nam fakturę? Wszystko wskazuje na to, że pan premier podjął decyzję, że mamy pokryć wszystkie koszty - dodał.

Jak przekazał, stawianie mostu pontonowego oraz wykonanie przecisku rur stalowych do awaryjnego przesyłu ścieków pod Wisłą ma być realizowane równolegle

Kolejna awaria

Awaria układu przesyłowego ścieków odprowadzanych z lewobrzeżnej Warszawy pod dnem Wisły do oczyszczalni "Czajka" nastąpiła w sobotę przed południem. Zalany ściekami został tunel na długości około jednego kilometra.

Tunel z kolektorami ma ponad 1300 metrów długości, z czego około 300 metrów znajduje się ok. 10 metrów pod dnem Wisły. Jego średnica przekracza 4 metry.

Aby zapewnić bezpieczny odbiór ścieków od mieszkańców, na czas awarii MPWiK rozpoczął awaryjny zrzut ścieków do Wisły. Jak zaznaczył Trzaskowski, awaria nie ma wpływu na jakość "warszawskiej kranówki".

Autor:mp, dg/ran

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP