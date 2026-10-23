Źle zaparkowane auta zablokowały strażaków
Przed godziną 11 zastęp pojechał do Fortu Radiowo. Interwencja dotyczyła udzielenia pomocy zespołowi ratownictwa medycznego w zniesieniu osoby poszkodowanej. Gdy strażacy wracali do swojej jednostki, na ulicy Ciołkowskiego spotkała ich przykra niespodzianka.
Musieli cofać 200 metrów
"Tym razem podczas powrotu z akcji, napotkaliśmy zablokowaną drogę przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Mimo poszukiwań po okolicznych domach, nie udało nam się namierzyć na miejscu właścicieli, w związku z czym poprosiliśmy o interwencję straż miejską, a nasz zastęp musiał cofać ponad 200 metrów" - poinformowali strażacy.
"Apelujemy o zwracanie uwagi w jaki sposób parkujecie, dla mieszkańców to czasami kilkanaście dodatkowych metrów do przejścia, a dla nas realna możliwość dotarcia do osób potrzebujących pomocy" - poprosili na koniec.