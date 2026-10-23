Bemowo Źle zaparkowane auta zablokowały strażaków Oprac. Katarzyna Kędra |

Tysiące mandatów za parkowanie w mieście Źródło zdj. gł.: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 PSP w Warszawie

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Przed godziną 11 zastęp pojechał do Fortu Radiowo. Interwencja dotyczyła udzielenia pomocy zespołowi ratownictwa medycznego w zniesieniu osoby poszkodowanej. Gdy strażacy wracali do swojej jednostki, na ulicy Ciołkowskiego spotkała ich przykra niespodzianka.

Musieli cofać 200 metrów

"Tym razem podczas powrotu z akcji, napotkaliśmy zablokowaną drogę przez nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Mimo poszukiwań po okolicznych domach, nie udało nam się namierzyć na miejscu właścicieli, w związku z czym poprosiliśmy o interwencję straż miejską, a nasz zastęp musiał cofać ponad 200 metrów" - poinformowali strażacy.

Strażacy mieli problem z wyjazdem Źródło zdjęcia: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 PSP w Warszawie

"Apelujemy o zwracanie uwagi w jaki sposób parkujecie, dla mieszkańców to czasami kilkanaście dodatkowych metrów do przejścia, a dla nas realna możliwość dotarcia do osób potrzebujących pomocy" - poprosili na koniec.